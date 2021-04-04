استنفار بمكناس لإنقاذ “الكوديم”   

احتضن مقر عمالة مكناس لقاء استثنائيا، جمع أعضاء اللجنة المؤقتة لتسيير النادي المكناسي، ومجموعة من الشركاء الداعمين للفريق، تحت إشراف العامل عبد الغني الصبار.

وخصص اللقاء الذي وصف بالهام، لتدارس الأوضاع المتردية التي يتخبط فيها النادي، وبسطت اللجنة المؤقتة الإكراهات التي يواجهها الفريق، وعلى رأسها غياب الدعم، لتحقيق الصعود الى القسم الوطني الثاني، فضلا عن مناقشة الحلول الممكنة لتوفير السيولة المالية، خاصة أن اللجنة نجحت في لم شمل الفريق، وتذويب الخلافات، التي كانت سببا في هبوطه لقسم الهواة. وخلص الاجتماع الى تقديم وعود بتخصيص منح مالية من قبل جماعة مكناس، ومجلس عمالة مكناس، ومجلس جماعة مشور الستينية والمكتب المديري للنادي المكناسي، من أجل تحقيق الصعود.

وتعاقد “الكوديم”، رسميا مع المدرب محمد بورجي، من أجل قيادة الفريق في ما تبقى من الموسم الكروي الحالي.

حميد بن التهامي(مكناس)