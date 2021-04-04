جدل قانوني في عصبة الغرب

الكرتيلي يتمسك بالترشح لرئاستها ودومو يطعن في شرعية منافسه

دخل محمد الكرتيلي، الرئيس السابق لاتحاد الخميسات على الخط، لمنافسة حكيم دومو، الرئيس الحالي، على منصب رئاسة عصبة الغرب، خلال الجمع الانتخابي الثلاثاء المقبل.

ووضع الكرتيلي ملف ترشحه رسميا لدى الجامعة، بعدما قدم اللائحة، التي سينافس بها دومو، ومن معه، وتضم العديد من الأسماء، من قبيل بوشعيب بندرويش وحسن الفزواطي وآخرين.

وعلمت «الصباح» أن الكرتيلي شرع في حملته الانتخابية، من خلال عرض برنامجه المتعلق بتنمية كرة القدم بالعصبة، وفرقها المنتمية إلى الرباط وسلا وتمارة والقنيطرة والخميسات وتيفلت.

وينتظر أن يعرف الجمع العام الانتخابي جدلا قانونيا، إذ يعتزم الرئيس الحالي تقديم طعن رسمي في لائحة الكرتيلي.

وقال دومو في تصريح ل»الصباح» إن الكرتيلي لا يحق له الترشح للرئاسة، بما أنه لا يتوفر على ناد منضو تحت لواء الجامعة، إضافة إلى تورطه في اختلالات مالية، صدر بشأنها حكم قضائي في حقه، قبل خمس سنوات.

وأضاف دومو أن قانون الجامعة لا يمنع أي مترشح للرئاسة متورط في اختلالات مالية فحسب، بل يعتبره موقوفا مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط رياضي، مؤكدا في الوقت ذاته أن أعضاء في لائحة الكرتيلي لم يتوصلوا بتزكية من فرقهم.

وفقد الكرتيلي رئاسة العصبة قبل ثماني سنوات بعد جمع عام ماراثوني استغرق 11 ساعة، إلا أنه يعتبر نفسه رئيسا فعليا لعصبة الغرب، بعدما توصل بوصل نهائي من السلطات العمومية في دجنبر 2013، قبل أن تعمد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إلى الاعتراف الفعلي برئاسة حكيم دومو للعصبة، وهو ما زاد في توتر الوضع داخلها.

واتصلت “الصباح” بالكرتيلي عدة مرات، من أجل أخذ رأيه بشأن ترشحه الجديد للعصبة، دون أن يرد، سيما أن هناك ارتباطا كبيرا بين هذا الترشح وتدبيره السابق لعصبة الغرب، بسبب وجود قضايا مرفوعة ضده، ضمنها شيك باسم العصبة، سدد به نفقات زفاف ابنته لممون حفلات.

ع. ك وصلاح الدين محسن