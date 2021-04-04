محاكمة هاتك عرض بناته الثلاث

قررت غرفة الجنايات الابتدائية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، الثلاثاء الماضي، تأخير البت في ملف جنائي يتابع فيه أب، بجناية هتك عرض بناته الثلاث، إلى فاتح يونيو المقبل لاستدعاء الزوجة والضحايا.

وأثيرت هذه القضية بعد شيوع شريط فيديو على مواقع التواصل، فضح ممارسات المتهم تجاه زوجته وبناته الثلاث، ما دفع النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، إلى إعطاء أوامرها للدرك الملكي بفتح تحقيق حول الموضوع والاستماع إلى كل الأطراف المرتبطة بالقضية.

وبعد تفريغ محتوى الشريط، انتقلت الضابطة القضائية إلى الدوار موضوع النازلة، واطلعت على ظروف عيش الأسرة، ووجدت إحدى البنات مكبلة بقيد وتدخلت لفكه بمساعدة والدتها، وحاولت الاقتراب منها والحديث معها في أمور عادية، لكنها لم تكن تجيب عن أسئلة الضابطة القضائية.

واستمع رئيس المركز الترابي إلى الزوجة، التي صرحت أنها اقترنت بزوجها منذ أكثر من عشرين سنة وأنجبت منه ثلاث فتيات. وكانا يقطنان بكوخ ، ويشتغلان في كل الأعمال لتوفير مصاريف بناتهما، سيما أنهن كن يتابعن دراستهن.

وأضافت أن الزوج كان غير عاد في تصرفاته، إذ كان يعاملها معاملة جافة وكان نهما في ممارسة حقه الطبيعي.

وأوضحت أن ابنتها الكبرى اشتكته لها لأنه تحرش بها عدة مرات وهتك عرضها في عدة مناسبات. وبدأت الزوجة تأخذ احتياطاتها، إذ أصبحت تغلق الباب بالقفل من الداخل مخافة الهجوم عليهن ليلا والعبث بأجساد بناته.

وواصلت الزوجة سرد تفاصيل الجريمة، التي ارتكبها المتهم في حق أقرب الناس إليه، وأشارت إلى أن بنتها الكبرى، أخبرتها أنها فاجأت والدها ممددا فوق ابنته التوأم وهو عار، ولما انتبه إليها فر هاربا وهددها بالقتل إن أخبرت والدتها. وأصيبت البنت الثانية بحالة نفسية، لم تخرج منها لحد الآن.

واضطرت والدتها لتكبيلها بسلسلة مخافة خروجها وفرارها أو تيهانها أو تعرضها للأذى من قبل والدها، أو من غيره. وأكدت أنها رافقتها لدى الطبيب وكشفت عليها، فتبين لها أنها ثيب وحصلت على شهادة طبية، لكن المتهم استولى عليها، مضيفة أنها لم تتمكن من الكشف عن البنتين الأخريين.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)