شرطة دبي تستدعي حسين

قالت الفنانة مريم حسين، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «أنستغرام»، إن السلطات الإماراتية استدعتها بسبب إطلاقها لحملة تبرع لفائدة منى السابر، والدة الفنانة البحرينية، حلا الترك، من أجل دفع مبلغ تدين به الأم لنجلتها.

وأوضحت حسين، في مقطع فيديو بحسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، أن دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي استدعتها، للتحقيق معها بخصوص حملة جمع تبرعات لصالح منى السابر، وإنقاذها من الحبس المهددة به، بسبب أزمتها مع ابنتها حلا الترك، مشيرة، في الوقت نفسه، إلى أنها كانت تجهل ما تنص عليه القوانين في بلد الإمارات بخصوص التبرع، وقالت: «خضعت للتحقيق قبل أن يشرحوا لي عملية تنظيم العمل الخيري في الإمارات، سواء عن طريق التبرع أو المساعدة أو الهبة».

واعتادت حسين القيام ببعض المبادرات، إذ أعلنت عن حملة لدعم النساء، بإطلاق مبادرة (مريم معك) للإسهام ولو بالقليل في دعم كل امرأة طموحة تسعى إلى تحقيق ذاتها في ظل تفشي فيروس كورونا، الذي أنهى مسيرة الملايين من المقاولات الصغرى. وقالت :»سأدعم ثلاث رائدات أعمال من المقاولات الصغرى، من خلال منصات التواصل الاجتماعي، إذ سأوفر لهن إعلانا عن منتجاتهن وخدماتهن وكذلك لقاء شخصيا عبر «زووم» لمدة 30 دقيقة لأشاركهن أسرار نجاح المقاولات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكيفية استخدامها».

خالد العطاوي