صلاح: الريال افتقد أهداف رونالدو

لاعب ليفربول قال إن فريقه الأكثر تضررا من غياب الجماهير

قال الدولي المصري محمد صلاح، إن ريال مدريد يفتقد لأهداف كريستيانو رونالدو، لكنه مازال فريقا قويا. وأوضح صلاح في حوار مع الصحيفة الإسبانية «ماركا»، أن ليفربول هو الفريق الأكثر تضررا من غياب الجماهير، وسيتأثر بشكل كبير في مباراة الريال في ربع نهاية العصبة. وأضاف صلاح أنه لا يفكر في الانتقام من سيرجيو راموس بعد نهائي العصبة بكييف في 2018، إذ يعتبر المباراة من الماضي، مبرزا أنه يسعى لتحقيق الفوز والتأهل لنصف النهاية. في ما يلي نص الحوار:

هل كنت تتوقع مواجهة الريال في ربع نهاية الأبطال؟

لم أكن أنتظر فريقا معينا. أعلم أننا وصلنا لهذا الدور، وسنقابل فريقا قويا، ولم أهتم للمنافس.

هل ترى أن مواجهة الريال الآن أفضل من مواجهته في النهائي؟

المهم هو أننا وصلنا لربع النهاية، وأن الفرق القوية هي التي تصل لهذا الدور.

هل تفكر في الانتقام من نهائي كييف؟

أفكر في تحقيق الفوز في المباراة ولا شيء غير ذلك. الأهم بالنسبة إلي هو التأهل لنصف نهاية الأبطال. مهما كانت نتيجة المباراة المقبلة، فلن تغير نتيجة نهائي كييف، الذي خسر فيه ليفربول أمام الريال. إنها مباراة من الماضي.

أليست المباراة فرصة جديدة لمواجهة راموس؟

لا أفكر في ما حدث بيننا في نهائي كييف. إنه من الماضي. اليوم أفكر في فريقي، وكيف يمكننا التغلب على الريال، ولا شيء آخر.

كيف تغير ليفربول من نهائي 2018 إلى اليوم؟

فزنا بلقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا. اليوم نحن أبطال، وهذا يمكن أن يغير الكثير قبل مواجهة الريال.

غادر الريال لاعبون كبار مثل رونالدو وبيل ونافاس، هل ترى أن الفريق بات أضعف ؟

بات الريال فريقا مختلفا، لأنه فقد الكثير من اللاعبين الكبار، مثل كريستيانو رونالدو، الذي يعتبر أفضل لاعب في تاريخ الريال، والذي سجل أهدافا كثيرة. لكن بالمقابل، انتدبوا إيدين هازارد، رغم أن الحظ لم يكن بجانبه في الفترة السابقة، بسبب كثرة الإصابات. اليوم الريال وصل لربع نهاية الأبطال، بلاعبين جدد، لكنهم جيدون، رغم افتقادهم لأهداف رونالدو. لا يمكنني الحكم على لاعبي الفريق اليوم، لكنني أعلم أن تأهلهم لربع النهاية لم يكن صدفة. للفوز عليهم يجب أن نستعد جيدا.

من ترشح للتأهل لنصف النهاية؟

نعيش معا فترة جيدة، وفزنا معا بالمباراتين الأخيرتين بعصبة الأبطال. أعتقد أن الفريقين جاهزان لمواجهة قوية بينهما، في مسابقة استثنائية.

ماذا يزعجك أكثر في مدريد؟

أعلم أنه بإمكانهم الفوز باللقب، لأنهم يلعبون بشكل جيد في عصبة الأبطال، وفازوا بها في مرات عديدة في السابق. إنهم فريق عصبة الأبطال.

من هو اللاعب الذي تحبه أكثر في الريال، ولماذا؟

لا يمكنني اختيار لاعب معين، لأنهم كلهم جيدون. لدي علاقة جيدة بإيدين هازارد، إذ قدم مستوى رائعا في تشيلسي، لكنه يفتقد للحظ. هناك أيضا لوكا مودريتش الذي تربطني معه أيضا علاقة جيدة، والتقينا يوما. لا يمكنني صراحة الاختيار بين أحد لاعبي الفريق، لأنهم كلهم لاعبون رائعون.

تسجل أهدافا كثيرة، كيف وصلت لهذا المستوى؟

كان علي العمل بجد للوصول لهذا المستوى. أتذكر عندما كنت لاعبا في بازل السويسري، إذ لم أكن أسجل الكثير من الأهداف. بعدها انتقلت لتشيلسي وفيورنتينا وروما، إذ عملت بشكل كبير مع سباليتي. كنا نلتقي يوميا بعد التداريب، ونذهب للملعب لكي أطور مهاراتي. خصصت مكانا في منزلي أيضا من أجل التدرب يوميا. العمل هو سر النجاح في النهاية، وستأتي الفرص لا محالة.

من هو اللاعب الذي تحب أن ينتقل من الريال لليفربول ؟

أعتقد أننا نملك لاعبين جيدين بليفربول، ولدينا فريق قوي.

كيف ترى زيدان؟

مدرب رائع، إذ فاز بثلاثة ألقاب لعصبة الأبطال، ويقدم مستوى جيدا رفقة الريال. ذهب في السابق لكنه عاد لمساعدة الفريق مجددا. كان أحد نجومي عندما كنت صغيرا في السن. نجح فعلا في مسيرته مدربا.

لماذا تراجعت نتائج ليفربول هذا الموسم في إنجلترا؟

واجهنا الكثير من الأمور الصعبة في وقت وجيز. لم يكن الحظ بجانبنا. لكننا نطمح للفوز بعصبة الأبطال وأتمنى نيل اللقب هذا الموسم.

كيف هي علاقتك بيورغن كلوب؟

علاقتنا عادية بين شخصين احترافيين.

من سيتأثر بغياب الجمهور أكثر، ليفربول أم الريال ؟

ليفربول. يمكن للجميع أن يعترف بذلك اليوم. فقدنا الكثير دون جماهيرنا هذا الموسم. يمكن القول إننا الفريق الأكثر تضررا من غياب الجماهير.

اقتربت من 29 سنة، ما هي أهدافك مستقبلا؟

أتمنى أن أواصل على النهج نفسه في السنوات المقبلة. الفوز بالألقاب وتسجيل أكبر عدد من الأهداف، ومساعدة فريقي على حصد الألقاب. إنه أهم شيء بالنسبة إلي.

هل ترى نفسك في فريق آخر بعد أربع سنوات بليفربول؟

القرار لا يتعلق بي لوحدي. لا أريد الحديث عن هذا الموضوع الآن، وأفضل ترك الأمر للمستقبل.

لعبت في إيطاليا وإنجلترا، هل ترغـــب في تجـــربة كرة القدم الإسبانية؟

المهم هو أن أواصل لعب كرة القدم لسنوات طويلة إضافية. لا نعلم ماذا سيحصل في المستقبل. يمكن أن يتحقق ذلك يوما.

ترجمة: العقيد درغام

في سطور

الاسم الكامل: محمد صلاح

تاريخ ومكان الميلاد: 15 يونيو 1992 ببسيون المصرية

طوله: 175 سنتمترا

مركزه: مهاجم

تلقى تكوينه في المقاولون العرب

الفرق التي لعب لها:

المقاولون العرب المصري وبازل السويسري وتشيلسي الإنجليزي وفيورونتينا وروما الإيطاليان

يلعب لليفربول منذ 2017

لعب 69 مباراة دولية مع منتخب مصر

ألقابه: الدوري الإنجليزي (1) دوري أبطال أوربا (1) السوبر الأوربي (1) كأس العالم للأندية (1) الدوري السويسري (2) أفضل لاعب إفريقي (2) أفضل لاعب إفريقي واعد (1)