السوالم يفتقد ثلاثة لاعبين

يغيب عن شباب السوالم الرياضي مدافعه أمين لمسن ومهاجميه أحمد السحمودي ومعاذ شمس، خلال المباراة التي تجمعه غدا (الأحد) بسطاد المغربي، بملعب الشهود بالرباط، لحساب الدورة 16 من بطولة القسم الثاني.

ويغيب لمسن أمام سطاد لجمعه أربعة إنذارات، والسحمودي المطرود أمام شباب بنكرير، وشمس المصاب، في انتظار عودتهم أمام الاتحاد الزموري للخميسات، إذ يعدون من الركائز الأساسية في مجموعة رضوان الحيمر. ويسترجع السوالم مدافعه الأيمن عبد الصمد بدوي، بعد استنفاده عقوبة التوقيف لجمعه أربعة إنذارات.

ويعول السوالم على هجومه، لتجاوز سطاد المغربي، صاحب أحسن دفاع،بقيادة عماد عطف الله، إذ لم تتلق شباكه سوى 12 هدفا.

ويسعى شباب السوالم لتدارك الهزيمتين الأخيرتين، وتحقيق الفوز في افتتاح مرحلة الإياب،لإعادة الثقة للاعبين.

ع. خ (حد السوالم)