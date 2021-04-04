رسالة رياضية: أزمة الرجاء

عندما كان الرجاء يصرف أموالا طائلة على انتدابات كبيرة تهلل لها الجماهير، كتبنا هنا، في ذلك الوقت، أن الفريق سيصبح مثل قنبلة موقوتة.

واستفاد الفريق رياضيا، إذ حقق بعض الإنجازات، لكن على مستوى التوازن المالي كانت الهوة تتسع بين حجم الإنفاق والمداخيل، في غياب مشروع تسويقي يليق بقيمة النادي، أو استثمار يمكن أن ينمي موارده.

وسهلت قيمة الرجاء على مسؤوليه التعاقد مع أبرز نجوم البطولة، بغض النظر عن تكلفة عقودهم، فيما كانت تلك الانتدابات الوسيلة الوحيدة لكسب رضا الجماهير.

ومع كل تعاقد، كان هناك عبء جديد ينضاف إلى كاهل الرجاء، حتى صار النادي عاجزا عن احترام عقوده، فبدأ يغرق في الديون تدريجيا، حتى وصل إلى ما وصل إليه.

ولم تغرق تلك السياسة الرجاء في الديون فقط، بل ضيعت عليه فرصة ذهبية للعمل والاستثمار في هدوء ودون ضغوط، مثلما يعيشه اليوم.

وهكذا تحول تدبير الأزمة المالية، ورفع الحجز عن الحسابات البنكية، وتسوية بعض الديون العالقة، إلى هاجس لكل المسيرين الذين تعاقبوا على النادي، فلجؤوا إلى الحلول الترقيعية، مثل الاكتتاب والتقشف والاقتراض، في وقت كانت فيه المستحقات تتراكم، وتتحول بدورها إلى ديون.

ورغم أن سعيد حسبان، وبعده جواد الزيات، نجحا في تدبير المرحلة، التي تحملا فيها المسؤولية، لكن النادي كان في حاجة إلى مشروع ضخم وجريء لا يقف عند تسديد الديون، ورفع الحجز، وأداء المستحقات الآنية، بل يتعدى كل ذلك إلى القيام باستثمارات كفيلة بتنمية موارد النادي وبنياته وإدارته وطموحاته، حتى يتحقق التوازن بين قيمة النادي الرياضية والمعنوية والجماهيرية، وبين قيمته المادية والواقعية.

عبد الإله المتقي