الأولوية للعنصر البشري

إستراتيجية جديدة لتحصين المكتسبات وتعزيز الاستثمار في الوسط القروي

شكل “الجيل الأخضر” رؤية إستراتيجية جديدة لتطوير القطاع الفلاحي، خلال العشر سنوات المقبلة، انطلقت من تقييم حصيلة المغرب الأخضر، من أجل إعطاء نفس جديد للعالم القروي.

ويهدف الجيل الأخضر، الذي استمد تصوراته من التوجيهات الملكية، إلى تعزيز المكاسب المحققة في الميدان الفلاحي، وتهييء المزيد من فرص الشغل والدخل، خاصة لفائدة الشباب القروي، بهدف انبثاق وتقوية طبقة وسطى فلاحية، وجعلها عامل توازن، ورافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، على غرار الدور الهام للطبقة الوسطى في المدن.

كما يرتكز الجيل الأخضر على ترصيد المكتسبات التي حققها المخطط السابق، والذي نجح في مضاعفة الناتج الفلاحي الخام والصادرات الفلاحية، ورفع حجم الاستثمارات على المستوى الماكرو-اقتصادي، كما مكن من ثوفير فرص الشغل ورفع معدلات تغطية الحاجيات الغذائية.

وتعتمد الإستراتيجية الفلاحية الجديدة على ركيزتين، الأولى تهم العناية بالعنصر البشري، من خلال العمل على انبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، عبر تمكين 350 ألفا إلى 400 ألف أسرة جديدة من الولوج لهذه الطبقة، وإفراز جيل جديد من المقاولين الشباب، من خلال تعبئة وتثمين مليون هكتار من الأراضي الجماعية، وتوفير فرص عمل لـ350 ألف شاب.

وسيكون بمقدور هذه الطبقة الوسطى الفلاحية والفلاحين الشباب الاعتماد على جيل جديد من التنظيمات الفلاحية المبتكرة، عبر مضاعفة معدل تنظيم الفلاحين خمس مرات، وتعزيز دور التنظيمات البيمهنية.

أما الركيزة الثانية للجيل الأخضر، فتهم مواصلة دينامية التنمية الفلاحية، عبر تحفيز التنمية البشرية والاجتماعية، وتعزيز السلاسل الفلاحية، بهدف مضاعفة الناتج الخام الفلاحي والصادرات والناتج الخام الفلاحي، ليبلغ 200 إلى 250 مليار درهم، بحلول 2030.

كما تهدف إلى تحسين مسالك توزيع المنتوجات من خلال عصرنة 12 سوقا للجملة وأسواق تقليدية. كما يقوم المخطط الجديد على استدامة التنمية الفلاحية وتحسين الجودة والقدرة على الابتكار.

ثم أخيرا إرساء جيل جديد من آليات المصاحبة من خلال تكثيف وتعميم الاستشارة الفلاحية، وتطوير الخدمات الفلاحية الرقمية، وإغناء منظومة المواكبة للفلاحة التضامنية.

وترتكز الرؤية الجديدة على دعامتين أساسيتين تتألفان من أربعة محاور تخص العنصر البشري ومواصلة دينامية التنمية الفلاحية، وتستهدف تهيئة الظروف الكفيلة بانبثاق جيل جديد من الطبقة الوسطى الفلاحية، من خلال تحسين دخل الأسر الناشطة في القطاع الفلاحي، وتمكينها من الحماية الاجتماعية، من خلال تحفيزات موجهة للرفع من الدخل، وكذلك من خلال توسيع المساحة المستهدفة بالتأمين الفلاحي لحماية المزارع من مخاطر الكوارث في ظل التغيرات المناخية.

كما يسعى المخطط الجديد إلى تطوير السلاسل الفلاحية بهدف مضاعفة الناتج الداخلي الخام الفلاحي، والصادرات عن طريق المحافظة على المجهود الاستثماري، وترشيد الإعانات الخاصة بفعالية السلسلة، ودعم تنافسية الصادرات، وتسريع وتثمين تحويل المنتوجات الفلاحية وتطوير وتأهيل بعض السلاسل التي تتوفر على مؤهلات عالية مثل سلسلة المنتوجات البيولوجية وسلسلة النباتات العطرية والطبية.

برحو بوزياني