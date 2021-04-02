خريبكة يستعد لقمة الدشيرة بأكادير

يتوجه أولمبيك خريبكة، غدا (الخميس)، إلى أكادير، لخوض حصتين تدريبيتين، وإنهاء مرحلة التحضير لقمة أولمبيك الدشيرة، السبت المقبل، لحساب الدورة 16 من بطولة القسم الثاني.

ويعول خريبكة على الفوز، من أجل الانفراد بالصدارة، علما أنه يفتقد خدمات المهدي النغمي ووليد الصايل المصابين، فيما يسترجع نجيب المعتني الغائب عن مباراة الاتحاد الزموري للخميسات، وزهير هاشمي الذي توارى عن الأنظار منذ ديربي الجهة أمام رجاء بني ملال.

ويتصدر كابيلو سيكانينغ وحسام أمعنان لاعبا الفريق الخريبكي صدارة هدافي القسم الثاني ب 12 هدفا، إلى جانب صماكي شيخنة وفؤاد يجيد من اتحاد الخميسات، وأمين البحري ومحمد شملال من اتحاد تواركة، وحمزة الفطواكي من شباب بنكرير.

ع. خ (خريبكة)