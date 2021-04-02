جامعة التايكووندو تجدد الثقة في الهلالي

أعيد انتخاب إدريس الهلالي رئيسا للجامعة الملكية المغربية للتايكووندو، خلال الجمع العام العادي للجامعة خلال الموسم الرياضي 2019-2020 ، الذي انعقد الأحد الماضي بالقاعة المغطاة “الوحدة” بالعيون.

وخلف الهلالي نفسه على رأس الجامعة بالإجماع عقب تصويت ممثلي الأندية المنضوية تحت لوائها.

وتشكل المكتب المديري للجامعة الذي تم انتخابه بالمناسبة ذاتها، من حسن سماعيلي نائبا أول، ومولود الكيرع نائبا ثانيا، ومحمد الداودي كاتبا عاما، ورمظي البارودي نائبا له، وجمال الحداد أمينا للمال، ونايت الحوس نائبا له.

وفي بداية الجمع العام تمت تلاوة التقريرين الأدبي والمالي، قبل المصادقة عليهما إلى جانب ميزانية السنة المقبلة.

وتم خلال اللقاء التحقق من الصلاحيات والتثبت من النصاب القانوني، والوقوف عند حضور الجمعيات المنخرطة بصفة قانونية، من خلال انتداب 439 ممثلا عنها من أصل 754، المنضوين في إطار 12 عصبة جهوية.

نور الدين الكرف