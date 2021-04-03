مورينيو يصدم عشاق توتنهام

صدم جوزي مورينيو، مدرب توتنهام، عشاق الفريق، بعدما قال إن هناك لاعبين أنانيين، خربوا مستودع الملابس، ما أحدث انقساما بين اللاعبين، محملا إياهم مسؤولية تراجع النتائج أخيرا.

وقال مورينيو في تصريح على قناة “سكاي سبورت”، إن هناك لاعبين مرتبطين بوكلاء وبعض رجال الإعلام، يدمرون الفريق من الداخل، مبرزا أن الفريق قادر على تقديم مستوى أفضل.

وتأتي هذه التصريحات، ردا على تصريح سابق للفرنسي هوغو لوريس، حارس مرمى توتنهام، انتقد فيه ثقافة النادي وطريقة تعامل المسؤولين مع لاعبين كبار بالنادي، لم يظهروا التزامهم الكافي تجاه الفريق أخيرا.

ودخل النادي اللندني في أزمة نتائج أخيرا، إذ ذكرت بعض الصحف المحلية إمكانية إقالة مورينيو، وهو السبب الذي جعله يدافع عن نفسه، أمام وسائل الإعلام.