كورونا…استمرار الحالات الإيجابية بنسبة زائد 4، 6 في المائة خلال الأسبوعين الأخيرين

أفاد رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية علم الأوبئة ومحاربة الأمراض بوزارة الصحة، عبد الكريم مزيان بلفقيه ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، بأن الحالات الإيجابية المسجلة بالمملكة لوباء (كوفيد-19) ارتفعت ، خلال الأسبوعين الأخيرين ، بنسبة زائد 4، 6 في المائة.

ولاحظ بلفقيه، في تقديمه للحصيلة نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة ب(كوفيد-19) بالمغرب (حصيلة من 15 مارس إلى 29 منه)، أن هذه الزيادة تسجل للأسبوع الرابع على التوالي، مما يلزم المزيد من اليقظة واحترام الإجراءات الاحترازية تفاديا لضياع المكتسبات.

وتابع أنه سجل ، بالمقابل ، انخفاض عدد الحالات النشطة حيث تم الانتقال من 4237 حالة منذ اسبوعين الى 3364 حالة نشطة، أي بمعدل انخفاض ناهز 1، 20 في المائة، فيما سجل عدد الحالات الحرجة ارتفاعا طفيفا حيث بلغ 419 حالة حرجة بعد أن كان قبل أسبوعين في حدود 401، أي بزيادة نسبتها 5، 4 في المائة.

وموازاة مع ذلك، عرف مؤشر التكاثر والتوالد استقرارا في قيمته حيث قدر في مستوى 06، 1، بعد أن كان هذا المؤشر يسجل طيلة الأسابيع الاخيرة مستويات مطمئنة تقدر تحت الواحد.

وبدوره، واصل منحنى الوفيات الأسبوعي انخفاضه الإيجابي ، وفق بلفقيه، الذي أوضح أنه قدر بناقص 5، 29 في المائة، مشيرا إلى أن تطور معدل الإصابة الاسبوعي عرف هو الآخر ارتفاعا طفيفا خلال الأسبوعين الأخيرين منتقلا بذلك من نسبة 5، 7 في منتصف الشهر الجاري إلى 6، 8 حالة لكل مائة ألف نسمة مع متم نهاية الأسبوع الماضي.