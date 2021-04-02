خاليلوزيتش: مازلنا في البداية

قال إن التشكيلة النموذجية لم تكتمل ويحتاج للوقت لتكوين منتخب قوي

دعا وحيد خاليلوزيتش، الناخب الوطني، الصحافيين المغاربة إلى التوقف عن تصنيف لاعبي المنتخب الوطني، بما أنهم سواسية بالنسبة إليه، ويحملون الجنسية المغربية.

ورد خاليلوزيتش غاضبا في الندوة الصحافية، التي أعقبت الحصة التدريبية لأول أمس (الاثنين)، قائلا «إن جميع اللاعبين يمثلون المغرب، بغض النظر عن الدوريات، التي يمارسون فيها، فهم ليسوا جزائريين، أو تونسيين، أو بوسنيين، إنهم جميعهم مغاربة، من فضلكم كفوا عن تصنيفهم، الأجدر طرح الأسئلة، التي تهم مستقبل الأسود، مثل حظوظ المنتخب في التأهل إلى مونديال قطر، والذهاب بعيدا في نهائيات كأس إفريقيا للأمم».

ودافع خاليلوزيتش عن اختياراته البشرية «أرفض الحديث عنها، لأنني مقتنع بها، فأنا أضم أفضل اللاعبين، وأعي جيدا ما أفعله».

واعترف خاليلوزيتش بحاجته إلى المزيد من الوقت، من أجل بناء منتخب قوي، رغم توفره على العديد من المواهب، مشيرا إلى أن عملية البناء تتطلب وقتا إضافيا.

وتابع “نحن مازلنا في البداية، بما أن المنتخب يضم 85 في المائة من اللاعبين الجدد، هناك جوانب مازالت تقلقني، وأكثر تعقيدا مما اعتقدت، إلا أن كل شيء يهون بالعزيمة والإصرار”.

وأضاف الناخب الوطني أن تفكيره ينصب حاليا على تشكيلة نموذجية تخوض التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022، مشيرا إلى ضرورة مواصلة العمل من أجل إيجاد خطة مناسبة للمنتخب، وزاد “منذ مجيئي وأنا أحاول تجريب أفضل الحلول الممكنة للوصول إلى تشكيلة موحدة، لهذا قمت بالعديد من الخيارات، سواء على مستوى التشكيلة أو نظام اللعب. أعلم أننا نتوفر على مجموعة مهمة ولاعبين مهرة، إلا أننا في حاجة إلى المزيد من الصبر والاجتهاد لبلوغ الهدف المنشود، خصوصا أن بناء مجموعة قوية لا تثم بين عشية وضحاها، بل يتطلب وقتا وعملا متواصلين”.

الرحلات تربك عودة اللاعبين

أربك قرار الحكومة المغربية بتعليق الرحلات من وإلى فرنسا وإسبانيا، بداية من أمس (الثلاثاء)، لاعبي المنتخب الوطني، ممن شاركوا في مباراة بوروندي لحساب الجولة الأخيرة من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا بالكامرون 2022.

ويأتي تعليق الرحلات حتى إشعار آخر تبعا للإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والبروتوكول الصحي المحدد، من قبل السلطات المغربية.

وعلمت “الصباح” أن لاعبي المنتخب الوطني، الممارسين بفرنسا وإسبانيا سيعودون عبر رحلة خاصة، مع الحرص على إخضاعها لإجراءات مراقبة معززة، حسب التوصيات المحددة، من قبل السلطات المختصة. وتشمل الرحلة الخاصة كل من نايف أكرد، الذي يمارس في رين الفرنسي، والحارس ياسين بونو ومنير حدادي ويوسف النصيري، الذين يلعبون في إشبيلية الإسباني، إضافة إلى سفيان شاكلا، الذي يلعب لخيتافي الإسباني.

المنتخب الأغلى عربيا

تصدر المنتخب الوطني المغربي قائمة ترتيب المنتخبات العربية، التي أصدرها موقع “ترانسفير ماركت” لأغلى 100 منتخب في العالم، من حيث القيمة التسويقية.

وبلغت القيمة التسويفية للمنتخب المغربي 221 مليونا و400 ألف أورو، وحل في الرتبة 24 عالميا، متقدما على منتخب الجزائر الذي حل في الرتبة 29 بقيمة تسويقية بلغت 183 مليونا و500 ألف أورو، ثم جاء المنتخب المصري في الرتبة الثالثة عربيا والمركز 30 بقيمة تسويقية بلغت 159 مليونا و600 ألف أورو.

وتمكن المنتخب المغربي من تصدر القائمة المذكورة، بفضل قيمة لاعبيه المحترفين بأوربا، إذ كشف موقع “ترانسفير ماركيت”، الذي يعنى بالانتقالات وقيمة الصفقات، وجود فرق كبير بين القيمة التسويقية للاعبين المغاربة على باقي الدول العربية، خاصة الجزائر الموجودة في الرتبة الثانية.

وأكدت المنتخبات العربية بإفريقيا تفوقها من حيث القيمة التسويقية على نظيرتها بآسيا، إذ جاء منتخب الإمارات العربية المتحدة في الرتبة الخامسة عربيا والمركز 73 عالميا، بقيمة تسويقية بلغت 25 مليون أورو، وراء منتخب تونس الذي حل في الرتبة الرابعة عربيا و56 عالميا، بقيمة بلغت 50 مليونا و700 ألف أورو.

وحل منتخب السعودية في الرتبة 77 والسادسة عربيا بقيمة تسويقية بلغت 22 مليونا و500 ألف أورو، ثم تلاها المنتخب القطري في الرتبة 89، والمنتخب الليبي في الرتبة 91، بقيمة تسويقية بلغت 14 مليونا و300 ألف أورو.

شاكلا يتعرض لانتقادات

تعرض سفيان شاكلا، الوافد الجديد على المنتخب الوطني، لانتقادات كبيرة، من قبل جماهير ومشجعي الأسود، في اليومين الأخيرين، بسبب بث تسجيل مباشر منسوب إليه على مواقع التواصل الاجتماعي، ينتقد فيه زميلين له بالمنتخب من لاعبي البطولة الوطنية.

وواجه شاكلا الكثير من ردود الأفعال الغاضبة عليه، بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تسجيلا منسوبا إليه، ينتقد فيه يحيى جبران وأنس الزنيتي.

وتضمنت انتقادات رواد مواقع التواصل الاجتماعي استياء من شاكلا، واتهامات بتحقيره للاعبين المحليين، في الوقت الذي أبان فيه اللاعب انسجاما كبيرا مع جبران بشكل خاص، كما أظهرت بعض التسجيلات، خلال الحصص الإعدادية البدنية بقاعة تقوية العضلات بمركب محمد السادس بالمعمورة.

وأثارت الانتقادات الموجهة لشاكلا، الكثير من علامات الاستفهام، سيما أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لم يبثوا مقاطع من التسجيلات التي ينتقد فيها شاكلا زميليه في المنتخب الوطني، إذ رجحت مصادر “الصباح”، أنها مجرد تأويلات خاطئة لبعض تصرفات اللاعب.

وأبان شاكلا وطنية كبيرة، منذ التحاقه بالمنتخب الوطني، ورغبته في تمثيل الأسود في الاستحقاقات المقبلة، بعد أن لبى دعوة وحيد خليلوزيتش، مدرب المنتخب، إضافة إلى انتظامه في الحصص الإعدادية، التي يخوضها المنتخب بمركب محمد السادس بالمعمورة.

وأظهرت تسجيلات لشاكلا رفقة يوسف العربي، يتحديان يحيى جبران في قاعة تقوية العضلات، إذ كشفت وجود انسجام بين اللاعبين المحترفين والمحليين.

إنجاز: عيسى الكامحي وصلاح الدين محسن