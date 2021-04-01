محكمة النقض تغير مسؤوليها

تنصيب الرئيس الأول والوكيل العام بها وتحديات كبرى تنتظرهما للإقلاع

تشهد القاعة الكبرى لمحكمة النقض، اليوم (الثلاثاء)، تغييرات في مناصب المسؤولية، إثر التغييرات التي أحدثها الملك محمد السادس، الأسبوع الماضي، بتعيين محمد عبد النباوي رئيسا أول لمحكمة النقض، والحسن الداكي، وكيلا عاما بها، وسيتم تنصيب هرمي القضاء في المهمة الجديدة الموكولة إليهما، والتي تأتي في ظرفية حساسة جدا، بالنظر إلى ما تعرفه الساحة القضائية من تطورات.

التغييرات التي وضعت محمد عبد النباوي، على رأس محكمة النقض، ومن ثم تمثيل الملك في المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تفرض عليه تحديات كبرى، سواء في منصبه في محكمة النقض، أو في المجلس، ومن بين تلك التحديات ما سبق أن أشار إليه في افتتاح السنة القضائية الحالية، في فبراير الماضي، عندما كان وكيلا عاما لمحكمة النقض، إذ أكد على مسألة مهمة بشأن جدوى إعمال مسطرة النقض، والتي يتأكد أن أغلبها لا يتم نقضه، وأشار إلى أن عدد القضايا المنقوضة استقر في حدود 23.66 % (9597 قرارا)، وهي النسبة نفسها المسجلة في السنة السابقة، ما يستفاد منه أزيد من 76 % من القضايا استعمل فيها الطعن بالنقض هدراً للزمن القضائي، أي أن ثلاثة أرباع القضايا المحكومة لم يقبل فيها النقض، مما يطرح التساؤلات حول جدية تلك الطعون، والهدف من استعمالها، سيما إذا كانت تستعمل بشكل غير متزن لتأخير الحسم النهائي في بعض القضايا التي لا تتوفر منذ البداية على أسباب وجيهة لنقضها. وهو ما يستدعي مرة أخرى المطالبة باتخاذ إجراءات قانونية لترشيد استعماله، حتى يظل قضاء النقض مناسبة لتحسين مستوى تطبيق القانون، من قبل المحاكم، وأن يتمكن قضاة النقض من التوفر على الوقت الكافي لتدقيق أحكامهم وإجادة تحريرها، ولا يتم إنهاك قدراتهم بتراكم أعداد الملفات، بسبب المبالغة في الطعون.

أما الحسن الداكي، الوكيل العام بمحكمة النقض، فمهمته على رأس النيابة العامة بالمحكمة تتطلب منه تفعيل جهاز النيابة العامة، خاصة أنه خلال حفل تسليم السلط بشأن رئاسة النيابة لعامة مع سلفه محمد عبد النباوي، أكد أنه سيواصل السعي جاهدا للمحافظة على الدينامية والفعالية نفسيهما في الأداء، مع الحرص على تسخير كل الطاقات لمعالجة الصعوبات ورفع التحديات، بالنظر إلى أنه تمرس كثيرا على العمل في جهاز النيابة العامة، التي تولى فيها مسؤوليات مهمة، آخرها وكيلا عاما لاستئنافية العاصمة الإدارية.

وعلاقة بموضوع تنصيب مسؤولي محكمة النقض، توصل الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف والوكلاء العامون بها، ورؤساء المحاكم الابتدائية ووكلاء الملك بها بكتاب موقع من قبل محمد عبد النباوي الرئيس الأول، والحسن الداكي، الوكيل العامـ لأجل تتبع عن بعد وبحضور نقباء المحامين بالدوائر الاستئنافية، حفل التنصيب، الذي سيقام اليوم (الثلاثاء)، من خلال البث المباشر، على الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

كريمة مصلي