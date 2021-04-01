تفاصيل مثيرة في ملف اعتقال شرطيين بالبيضاء

مالكا شقتين تقدما بشكاية حول سرقة 15 مليونا فقضيا 22 يوما في عكاشة بتهم ملفقة

غادر مالكا شقتين بحي مولاي رشيد بالبيضاء، سجن عكاشة، حيث قضيا 22 يوما من الاعتقال، بعد أن وجهت لهما، ظلما، تهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات، لسبب تقدمهما بشكاية حول تعرض شقتهما لمداهمة غير قانونية من قبل فرقة أمنية وسرقة مبالغ مالية بلغ مجموعها 15 مليونا.

وأفادت مصادر أن الضحيتين، البالغين من العمر 61 سنة و59، عاشا لحظات رعب بمقر ولاية أمن البيضاء، إذ أجبرا، تحت التهديد بالسجن لسبع سنوات، على التنازل عن شكايتهما حول اختفاء أموالهما، وتعرضا لشطط كبير، لأنهما تجرآ على اتهام الشرطة بالسرقة، ولما خضعا للأمر، فوجئا بوكيل الملك بالمحكمة الزجرية يتابعهما، إلى جانب مروجين، اعتقلا في العملية الأمنية، بتهمة المشاركة في الاتجار في المخدرات.

ولم تنفع توسلات الضحيتين للنيابة العامة ومطالبتهما بإعادة النظر في قرار المتابعة لوجود لبس في القضية، بحكم أن انتقالهما إلى مقر ولاية أمن البيضاء كان بغرض تقديم شكاية اختفاء أموالهما، في ظروف غامضة، إلا أن مسؤولا قضائيا قال إن المحاضر المنجزة تدينهما بشكل قاطع.

وقائع هذه الأحداث الهتشكوكية، بدأت الجمعة 5 مارس الجاري، عندما شنت فرقة أمنية حملة لاعتقال مروجين بالمجموعة 6، بحي مولاي رشيد، إذ اقتحم الأمنيون شقة في الطابق السفلي بعد تكسير بابها، وعاثوا فسادا في محتواها وأثاثها، قبل أن يلجوا شقة بالطابق الأول عبر النافذة، وعرضوها لمصير الشقة الأولى.

في المساء، عاد مالكا الشقتين إلى الحي، ليقفا على حجم الدمار الذي تعرضت له شقتاهما، وكانت الصدمة عندما اكتشف الضحية الأول اختفاء 12 مليونا من شقته، والثاني ثلاثة ملايين، الأمر الذي دفعهما إلى الانتقال في الساعة السابعة مساء إلى مقر ولاية أمن مولاي رشيد، للاحتجاج وتقديم شكاية في الموضوع، فكان الرد أن العملية الأمنية قامت بها فرقة تابعة لولاية أمن البيضاء.

ودون تردد، انتقل الضحيتان إلى مقر ولاية الأمن في حدود التاسعة مساء، وتم استقبالهما من قبل عناصر الفرقة التي نفذت العملية، وقتها عاين الضحيتان مروجين من أبناء الحي معتقلين.

وعند استفسارهما عن سبب زيارتهما، أكدا أن شقتيهما كانت موضوع مداهمة غير قانونية صاحبها اختفاء مبالغ قيمتها 15 مليونا.

وفتحت تلك الشكاية باب جهنم على مالكي الشقتين، إذ كان الرد قاسيا من الأمنيين وتم تهديدهما بالاعتقال والسجن سبع سنوات، لأنهما تجرآ على اتهام الشرطة بالسرقة، ليجد نفسيهما ضحية شطط حرمهما حتى من الدفاع عن نفسيهما، قبل أن يجبرا تحت التهديد على تحرير تنازل عن شكايتهما، والتأكيد أن لا شيء فقد من شقتيهما، ووجدا نفسيهما أمام وكيل الملك بالمحكمة الزجرية إلى جانب المروجين المعتقلين، وكانت الصدمة بعد أن تقررت متابعتهما في حالة اعتقال بالمشاركة في الاتجار في المخدرات، بناء على اعترافات وهمية في محاضر الشرطة.

وأثار ذلك القرار، غضب عائلتي المسنين، فتقدما بشكاية إلى الوكيل العام للملك تتهم الأمنيين بالتزوير في محاضر الشرطة والسرقة، أحيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، التي باشرت بحثها في الموضوع واستمعت للضحيتين من داخل سجن عكاشة، قبل أن تخلص إلى براءتهما وتورط مفتش الشرطة ومساعده في تلك الفضيحة.

مصطفى لطفي