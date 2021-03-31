المسارح تفتح أبوابها دون جمهور

الفرق المسرحية ستصور أعمالها لفائدة وزارة الثقافة

تستعد العديد من القاعات المسرحية لفتح أبوابها أمام الفرق المسرحية لتقديم عروضها دون جمهور، وذلك بعد سنة من توقفها بسبب تفشي الجائحة. وقالت الممثلة نزهة عبروق ل”الصباح” إن الفاعلين في مجال المسرح تنفسوا الصعداء بتلقي خبر فتح القاعات المسرحية أبوابها، مشيرة إلى أنه خلال الأسبوع الجاري بدأت الوزارة الوصية الاتصال بالفرق المسرحية من أجل الاتفاق على برامج عروضها.

وأكدت عبروق أن العروض التي سيتم تقديمها داخل القاعات المسرحية تم الاتفاق على تصويرها لفائدة وزارة الثقافة والشباب والرياضة، مضيفة “تستأنف القاعات المسرحية عروضها اضطرارا فقط وتنفيذا لبرنامج الوزارة ودون جمهور”.

وأضافت عبروق أنها ستقوم بجولة مسرحية لعملها “حكاية آخر امرأة عادية” في عدد من المدن المغربية بدعم من وزارة الثقافة والشباب والرياضة، وذلك بعد اتخاذ قرار فتح القاعات المسرحية.

واسترسلت عبروق قائلة “لم أتوصل بعد بقرار عرض مسرحية “حكاية آخر امرأة عادية” لهذا مازالت معلقة إلى حين تأكيد الوزارة لموافقتها على العروض وطريقة تنفيذها نظرا للظرفية الوبائية”، مضيفة “لقد أرسلت برنامج الجولة المسرحية إلى الوزارة بناء على طلب منها وأنتظر الرد”.

وشمل برنامج العروض لمسرحية “حكاية آخر امرأة عادية”، الذي اقترحته عبروق في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسرح، عدة قاعات مسرحية منها المركب الثقافي والاجتماعي قرية أولاد موسى بسلا، والمركب الثقافي بالحاجب، وقاعة باحنيني بالرباط، والمركز الثقافي الفنيدق.

وقالت عبروق إن مسرحية “حكاية آخر امرأة عادية” تحكي قصة ممثلة تقرر اعتزال المجال فتتفق مع مؤلف مجهول لكتابة آخر أدوارها، وبعد اختيارها لأدوارها بدقة وحديثها مع الجمهور…تشرع في تقمص تلك الأدوار موظفة كل مهاراتها لإقناع الجمهور بأنها قادرة على أن تنفذ قرارها.

وعبر خمس حكايات والانتقال من دور إلى آخر تجد بطلة المسرحية نفسها متورطة في لعب دور هو في الأساس شخصيتها الواقعية، لتكتشف أن التمثيل لم يكن مهنتها أو هواية، بل مرضا مستعصي العلاج، وأنه قدر لا محيد عنه.

وتعتبر “حكاية آخر امرأة عادية” من بطولة مطلقة للممثلة نزهة عبروق وتأليف وإخراج سعيد غزالة.

يشار إلى أن الفنانة عبروق شاركت في مسلسل “باب البحر”، الذي ستطل ضمن ثلاث حلقات منه، وذلك خلال رمضان المقبل على شاشة القناة الثانية.

أمينة كندي