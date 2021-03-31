“لالة العروسة” يتخلى عن العرس الأسطوري

الشركة المنتجة صورته في “استوديو” وقرار البث بيد مسؤولي القناة

علمت “الصباح”، أن برنامج “لالة العروسة” في موسمه الحالي، تخلى عن إحياء العرس الأسطوري للمتوجين بلقب البرنامج، مثل الدورات السابقة للبرنامج، نظرا للظروف التي يمر منها المغرب، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت المصادر إن الشركة المنتجة للبرنامج الذي تشرف على تقديمه هدى ريحاني، أقامت حفل زفاف بسيطا “للكوبل” المتوج في الاستوديو الذي يجرى فيه عادة تصوير البرايمات، مشيرة إلى أن حضور الحفل، اقتصر على عدد قليل من الأشخاص، في إطار احترام التدابير الصحية التي توصي بها السلطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن فريق العمل، حرص على اتباع بعض تقاليد الأعراس المغربية، فيما تم الاستغناء عن أخرى، علما أنه خلال الدورات السابقة، كان فريق العمل يحرص على إحياء حفل الزفاف وفق التقاليد المتعارف عليها والتي تميز العرس المغربي، وأنه كان يعرف حضور عشرات الأشخاص من عائلات “الكوبل” المتوج، وأيضا المشاركين في البرنامج.

وتابعت المصادر ذاتها حديثها بالقول إن قرار عرض زفاف “الكوبل”، على شاشة القناة “الأولى” في يد مسؤولي القناة، إذ من الممكن ألا يبث، إذا اقتنعوا بذلك، قبل أن تضيف أن الشركة المنتجة للبرنامج، أحيت حفلا بسيطا للمتوجين، وتنتظر قرار مسؤولي القناة المتعلق بعرضه.

وتراجعت القناة “الأولى” في آخر لحظة عن بث حفل زفاف “الكوبل” المتوج السنة الماضية بلقب برنامج “لالة العروسة”، يتعلق الأمر بممثلي البيضاء، رغم أنه أقيم في استوديو وبحضور عدد قليل من المدعوين مع الحرص على احترام التدابير الصحية الموصى بها.

وحقق الموسم الحالي من البرنامج الموجه للعائلات المغربية، نسب مشاهدة مهمة، وذلك حسب ما أعلنته “ماروك ميتري” لقياس نسب مشاهدة القنوات الوطنية، إذ بلغ عدد الذين تابعوا إحدى الحلقات أكثر من 7 ملايين مشاهد، ما جعل البرنامج في صدارة البرامج الأكثر مشاهدة.

إيمان رضيف