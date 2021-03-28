الجم والركراكي في رمضان “الأولى”

القناة أفرجت عن تفاصيل شبكتها مراهنة على الكوميديا والدراما

كشف مسؤولو القناة “الأولى”، مساء أول أمس (الأربعاء)، عن تفاصيل شبكة برامجها الخاصة برمضان، معتبرين أنهم، حرصوا، رغم الإكراهات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد، على أن تكون متنوعة.

وأوضح المسؤولون ذواتهم، خلال ندوة صحافية، أن برامج رمضان، ستكون متنوعة، إذ ستضمن برامج كوميدية،إلى جانب الدراما والبرامج الثقافية والوثائقية تحمل في طياتها لمسة تراثية، مشيرين إلى أنه تم الحرص أيضا على جمع رواد بأسماء شابة.

وبالنسبة إلى أول عمل تلفزيوني، أعلن عنه مسؤولو القناة، فيتعلق الأمر بـ”سيتكوم” يحمل عنوان “أحلام سيتي”، والذي يضم عددا من الأسماء، منها محمد خيي وعمر لطفي وفاطمة الزهراء بناصر ونادية آيت، والبشير واكين، ومحمد الشوبي، علما أن أحداث العمل تدور حول عائلة تدخل في صراعات مع أسرة الزيتوني.

وتضم شبكة “الأولى” سلسلة كوميدية تحمل عنوان “قهوة نص نص” تجمع محمد باسو ومحمد عاطر وبديعة الصنهاجي وسعيد أيت باجا وساندية تاج الدين، بالإضافة إلى فتاح الغباوي.

ومن بين الأعمال الكوميدية التي تراهن عليها القناة خلال رمضان، عمل سيعرف عودة الفنانين محمد الجم ونزهة الركراكي، بعد سنوات من الغياب عن القنوات الوطنية، يتعلق الأمر بـ”سيتكوم” “دار الهنا”.

وحرصت القناة على تقديم برمجة متنوعة، إذ اقترحت على مشاهديها متابعة أحداث مسلسل بعنوان “بنات العساس”، قالت إنه يتضمن جرعة عالية من الدراما والتشويق، ويعرف مشاركة عدد من الفنانين، من بينهم عزيز الحطاب وسعاد خيي ودنيا بوطازوت ومنى فتو ومحسن مالزي وساندية تاج الدين، إلى جانب مسلسل “الماضي لا يموت” في جزئه الثاني.

ومن بين المفاجآت التي تحملها شبكة برامج “الأولى” الخاصة برمضان، مسلسل بعنوان “سالف عذرا”، وهو مستوحى من قصة “خربوشة”، المرأة الذكية التي تضطر إلى التوقف عن الدراسة بسبب ظروف عائلتها المادية، لتنطلق في الغناء والشعر، من بطولة هدى صدقي وربيع القاطي وأسماء أخرى.

كما أزاح مسؤولو القناة الستار عن تفاصيل سهراتها الفنية، مؤكدين أن مشاهدي القناة سيكونون على موعد مع “جماعتنا زينة”، من تقديم فنان العيطة نسيم حداد، وهي سهرات فنية من توقيع فنانين يمثلون مختلف الألوان الموسيقية، وهو ما يبرز التنوع الموسيقي الغني بالمغرب، من خلال تمثيل جميع مناطق المغرب.

يشار إلى أن برمجة “الأولى” تتضمن أيضا أفلاما تلفزيونية، تعرف مشاركة بعض الفنانين، ويتعلق الأمر بفيلم “مولات الورد” من بطولة عبد الله فركوس وجميلة الهوني، و”القافز” من إخراج يونس الركاب، إضافة إلى برامج وثائقية، منها “أملاي” و”ألف مرحبا” في موسم جديد.

إيمان رضيف