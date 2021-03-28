عياش ممثلا في “2020”

يطل ” رامي عياش، على جمهوره، في رمضان المقبل، من خلال المسلسل التلفزيوني “2020” (عشرين عشرين)، إذ يجسد دور “جبران عقل” وهي الشخصية التي ستغير مجرى الأحداث وتبدّل مسار حكاية هذا العمل الدرامي. ويجمع هذا العمل، نخبة من نجوم الدراما اللبنانية والسورية، من بينهم قصي الخولي، ونادين نجيم، وكارمن لبس، وفادي إبراهيم، وكتب أحداثه بلال شحادات، ونادين جابر، وأخرجه فيليب أسمر.

وعبر عياش، عن سعادته بالمشاركة في هذا العمل الدرامي، مشيدا بظروف الاشتغال والجو الذي ساد مختلف مراحل تصويره، متمنيا النجاح للمسلسل في السباق التلفزيوني الرمضاني المقبل.

خليل تعاني في “خلي بالك من زيزي”

أكدت النجمة أمينة خليل، أن مسلسلها الجديد “خلى بالك من زيزي” المقرر عرضه في موسم الدرامي الرمضاني المقبل، سيقدمها بشكل مختلف تماما عن أداورها السابقة، إذ تجسد شخصية فتاة تتعرض للكثير من المتاعب وتواجهها بشكل كوميدي.

وأشارت خليل إلى أن مشاركة فريق عمل مسلسلها الأسبق “قابيل” بالكامل في بطولة مسلسل “خلي بالك من زيزي”، دفع البعض لتوقع أن الأحداث تدور في إطار تراجيدي واجتماعي، ولكن هذا التصور غير صحيح.

وأضافت خليل أن “العمل جديد ومختلف خاصة الشخصية التي ألعبها وهي زيزي، التي تختلف تماما عن شخصية سما، التي قدمتها في مسلسل قابيل”.