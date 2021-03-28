“الكوتش” مديحة بناني: عشت العنف بجميع تلاوينه

“الكوتش” مديحة بناني قالت إن الخياطة وتصميم الأزياء وحفظ القرآن وتجويده أنقذوها من الانهيار

أكدت “الكوتش” مديحة بناني، أنها تعايشت لسنوات مع العنف بجميع تلاوينه، وأنها كانت مضطرة إلى أن تظهر السعادة أمام الناس في المناسبات، رغم أنها كانت تعيسة في حياتها الزوجية وتتعرض كل ليلة للتعنيف هي وأبناؤها. وقالت، في حوار مع “الصباح”، إن الخياطة وتصميم الأزياء وحفظ القرآن وتجويد سور منه أنقذوها

من الانهيار والضياع، لتصبح اليوم رسالة حياتها مساعدة النساء على اجتياز صعوباتهن. تفاصيل أخرى تجدونها في الحوار التالي:

> نلاحظ أنك تركزين اهتمامك على المرأة، رغم أن “الكوتش» معني بجميع فئات المجتمع. لماذا؟

> تلقيت تعليمي في مجال “الكوتشينغ» من كنديين. وحين تخرجي، نصحني معلمي بالتخصص إذا أردت أن أكون مبدعة ومتميزة. وبحكم المعاناة التي مررت منها، واستطعت تجاوزها اليوم، أردت مساعدة نساء أخريات على الخروج من الألم وإيجاد الطمأنينة. لذلك لا أشتغل مع الذكور أو الأطفال. التعامل مع المرأة أسهل بالنسبة إلي، لأنني أفهمها بمجرد النظر إليها.

> هل يمكن لك أن تحدثينا عن معاناتك منذ اضطرارك إلى الزواج في 18 سنة ومرورك من تجربتي زواج فاشلتين؟

> مررت من صعوبات وآلام أوصلتني إلى مصحة الأعصاب والطب النفسي. كنت الابنة الرابعة لوالدي. كانا ينتظران الابن الذكر. كنت أشعر بأنهما لا يحبانني وأنني غير مهمة ولا قيمة لي وليس لي مكان داخل الأسرة. كبرت بهذا الشعور. وحين رزقا بعد 4 سنوات بالابن المنتظر، أرسلوني إلى مدرسة داخلية في مراكش، بسبب إصابتي بالربو، حيث مكثت ثلاث سنوات هناك أحسست فيها أنني يتيمة وبدون عائلة. بعد عودتي إلى منزل الأسرة، زوجوني وعمري لم يتجاوز 18 سنة. كانت تلك هي العادة في عائلتنا. إذ لا داعي أن تكمل الفتاة دراستها، بل يجب أن تتزوج في تلك السن. زوجوني بسرعة بطبيب نفسي لم يكن لدي الوقت للتعرف عليه. عشت معه 10 سنوات من العنف بكل تلاوينه، الجسدي والمعنوي واللفظي. وحين كنت أهرب منه لبيت عائلتي وكلي كدمات وجروح، كانوا يقولون لي “صبري وستري وحشمي… هادشي بغاه ليك الله. رجعي لراجلك ووليداتك”. كنت مضطرة إلى أن أظهر سعيدة أمام الناس في المناسبات، رغم أنني أتعرض للتعنيف أنا وأبنائي كل يوم.

> كيف حصلت على الطلاق رغم معارضة أسرتك؟

دخلت المصحة في سن 28. كانت حالتي سيئة جدا ونصح الطبيب والدتي بأن تقبل مسألة الطلاق لأنني كنت على شفير الموت. حصلت على الطلاق لكنني فقدت حضانة أبنائي الثلاثة الذين تعرضوا للكثير من العنف من قبل والدهم، الذي أراد أن ينتقم مني من خلالهم. لقد كان زوجا وأبا معنّفا في الوقت نفسه. كنت أزورهم خفية في المدرسة لأمنحهم بعض الحنان.

> رغم تجربتك الفاشلة في الزواج الأول. تزوجت مرة أخرى. كيف كانت زيجتك الثانية؟

> كنت أبحث عن الحب والزواج من أجل أن أنسى. تزوجت بسرعة. اتخذت القرار لأنه كان يضحكني، عكس زوجي الأول. لكن، بعد أن أنجبت له ولدين، تغير تماما. أصبح مدمنا على الكحول. عشت العنف نفسه. سرق أموالي. بدأت أنهار من جديد، خاصة أن الطلاق للمرة الثانية في عائلتي، كان من سابع المستحيلات، لولا تدخل شقيقي الذي لن أنسى فضله ما حييت. ومرة أخرى، دخلت المصحة.

> كيف استطعت الخروج من أزمتك؟

> نصحني الطبيب المعالج بأن أكرس وقتي وحياتي لأشياء تعجبني. أنقذتني الخياطة وتصميم الأزياء التي كنت أحبها. شاركت في العديد من العروض في تركيا وألمانيا وفرنسا ولبنان. انضممت إلى مجموعة قرآنية نسائية ساعدتني على الشفاء أيضا. حفظت سورا من القرآن وأصبحت أتقن التجويد. بعدها جاء لقائي ب”الكوتش» ربيعة الغرباوي، التي خضعت لحصصها مدة سنتين، قبل أن أشفى تماما. كان الأمر صعبا، لكني كنت متأكدة أنني سأصبح أفضل.

> هل هذا هو السبب الذي شجعك على دخول المجال أيضا؟

> فعلا. أحسست بتغيير جذري داخلي. أصبحت رسالة حياتي منذ شفائي مساعدة النساء. أردت أن أكمل دراستي، فاخترت “الكوتشينغ» لأنه لا يحتاج إلى شهادة الباكلوريا. أحسست بسعادة عارمة حين عدت إلى مقاعد الدراسة وعمري أكثر من 45 سنة. كما لو أنني في الجنة. كنت أغذي عقلي وأشعر بطاقة غريبة في جسدي. اليوم أتوفر على أكثر من 40 دبلوما في “الكوتشينغ» من مختلف بلدان العالم، منها اليابان وإندونيسيا وفرنسا.

الحب والعنف متشابكان

> كيف يمكنك إقناع النساء اللواتي يترددن عليك بالتمرد على واقعهن في مجتمع ذكوري رباهن على الخنوع والطاعة؟

> حين تلجأ أي امرأة إلى خدماتي، تكون لديها القابلية والاستعداد من أجل التغير. لا يمكنني أن أساعد النساء إلا إذا طلبن مني ذلك. ألقي عليهن الأسئلة، وهن فقط من يملكن الأجوبة التي تمكنهن من اختيار الطريق. لا أعطيهن حلولا لكني أشتغل معهن على الهدف. أوضح لهن الفرق بين الحب والعنف، لأن العلاقة بينهما في مجتمعنا غالبا ما تكون متشابكة. بعض النساء يعتقدن أن الرجل يضربهن لأنه يحبهن. المشكلة هو أن النساء في مجتمعنا تمت برمجتهن على تقبل العنف، وذلك منذ سنوات الطفولة. أصبح مسألة عادية بالنسبة إليهن. يعتقدن أنه هو ما يستحققنه. أعلمهن أن يقلن لا للعنف وأن يؤمن بأنهن يستحققن الحب والاحترام.

“طرطقت الدلاحة”

> من خلال تعاطيك مع حالات مختلفة من النساء. هل يمكن القول إن المرأة المغربية اليوم استطاعت التحرر من بعض الأفكار القديمة التي تربت عليها؟

> أنا منتوج خالص للبرجوازية الفاسية البيضاوية. امتلكت الجرأة لأتكلم وأكتب وأظهر على شاشات التلفزيون. “طرطقت الدلاحة”. لا يمكن أن نظل صامتات. “إيلا بغينا التغيير خاصنا نهضرو”. العديد من النساء اللواتي قرأن كتبي أو تابعنني في برامج تلفزيونية شكرنني لأنني كسرت جدار الصمت. لا علاقة للعنف بفئة اجتماعية معينة أو ببلد معين. إنه حاضر في جميع المجتمعات. الفرق موجود بين النساء اللواتي يقلن “سطوب” للعنف، وبين اللواتي يقبلنه على أنفسهن إلى أن يصلن إلى الانهيار التام. لا أتحدث فقط عن العنف المادي والجسدي فقط، بل المعنوي أيضا. هناك نساء ميتات وهن على قيد الحياة، لكنهن صابرات من أجل الأبناء أو خوفا من العائلة أو لأنهن لا يملكن المال والمأوى. أنا اليوم سعيدة من أجل المرأة المغربية التي أصبحت واعية اليوم بأهمية الدراسة والعمل والاستقلالية المادية. أصل المشاكل كلها هو “المرا اللي كا تسعى الفلوس لراجلها”.

كل شيء يمكن شفاؤه

> ما هي الأسس التي ربيت عليها أبناءك، بعد التجارب القاسية التي عشتها؟

> أنا حالة خاصة. لم أحظ بحضانة أبنائي إلى أن بلغوا 18 سنة. كانوا في حالة نفسية سيئة. بدأت معهم من جديد من أجل إنقاذهم. لجأت إلى “الكوتشينغ» لكني وجدت صعوبات كثيرة معهم. فإضافة إلى «تهريسة» الطلاق، عاشوا مع أب معنّف، في غياب الأم. لكن الجميل، أن كل شيء يمكن شفاؤه، بما في ذلك جراح وتراكمات الطفولة. بفضل تقنية التنويم المغناطيسي يمكن أن تعود إلى الماضي وتداوي الطفولة وتعود. الشفاء موجود وسهل. أبنائي عانوا كثيرا في الطفولة، ولم يكونوا على وعي بحجم معاناتهم. لكني كنت أشعر بآلامهم. “لقيتهم كاع مهرسين»، لكني استطعت إنقاذهم تدريجيا بفضل «الكوتشينغ» والحب والمساندة.

“كا نحب الرجال”

> كيف هي علاقتك اليوم بعائلتك؟

> ما زالت عائلتي، إلى اليوم، غير راضية عما أقوم به. درست وتخرجت وألفت كتبا وأظهر اليوم على شاشة التلفزيون، لكنهم ما زالوا غير مؤمنين بي. كل ما حققته ليس نجاحا بالنسبة إليهم. لكن المهم هو أنني آمنت بنفسي وأفتخر بما أنجزته ولا أنتظر من أحد أن يصفق لي. «أنا كا نقول لراسي برافو مديحة».

> وكيف هي علاقتك اليوم بالرجل؟

> (تضحك) «جبرتها مفرشخة ولكن داويتها». كنت أعتقد أن جميع الرجال المغاربة عنيفين و”ما مزيانينش». حين فهمت أنني أجلب الرجال الذين يناسبون اعتقاداتي، بدأت أغير نظرتي إليهم «وكا نقول فيهم المزيان تا هوا”. أقول لنفسي دائما إنني أستحق رجلا طيبا يحبني ويحترمني. هناك من يقول لي إنني كبرت في السن، ومن الأفضل لي أن أهتم بالصلاة والعبادة وأنسى الرجل. لكني أعتقد أن الحب لا علاقة له بالسن. من حقي أن أنتظر الرجل الذي يحبني بمحاسني وعلاتي. يقدر يسيفطو ليا الله وانا عندي ستين عام. العمر مجرد رقم فقط. كلشي على القلب والعقل وحب الحياة.

> هل تعتبرين نفسك مناضلة نسائية؟

> لست مناضلة نسائية. أنا كا نحب الرجال. منذ تصالحت مع نفسي ومع أنوثتي ومع الطفلة الصغيرة في داخلي، تحسنت علاقتي بالرجل. تعلمت أن أسامح. أصبحت أحب والدي وحتى زوجي اللذين عنفاني، لم أعد أشعر ناحيتهما بأي حقد أو كراهية. المرأة والرجل متكاملان، وكل واحد منهما يحتاج إلى الآخر.

الزواج ليس أولوية

> بماذا تنصحين النساء من أجل الحفاظ على توازنهن النفسي وعدم الوصول إلى الانهيار؟

> أول “كوتش” نصادفه في الحياة هم الآباء. عليهم أن يفهموا أن أحسن سلاح تواجه به بناتهن الحياة هو الدراسة والدبلوم والعمل والمال وأن الزواج ليس أولوية. عدد منهم «باغين غير يتفكو من البنت». مستعدون لتزويجها، بدون دراسة ولا مال، لرجل قد تعيش معه سعيدة وقد تعيش معه في جحيم. تزويج البنات في سن صغيرة جريمة يقترفها الآباء في حق بناتهم. من خلال «الكوتشينغ» أعلم النساء كيف يعتنين بأنفسهن رغم المشاكل والصعوبات التي يواجهنها في الحياة. أعلمهن كيف يستمعن إلى أنفسهن ويمنحن الأولوية لاحتياجاتهن. أن لا ينتظرن الاهتمام والحب من الآخر، لأن الانتظار نوع من العذاب. أعلمهن أن يقلن «برافو» لأنفسهن ويشجعن أنفسهن.

نتحدث لغة واحدة

> هل يمكن أن تحدثينا عن تجربتك مع نساء الأحياء الهامشية؟

> أشتغل مع جمعية “أم الغيث” التي تنشط في سيدي مومن. أنظم حصص “كوتشينغ” لنساء هذا الحي منذ ثلاث سنوات. التقيت نساء متميزات واستثنائيات وفي غاية الذكاء. نساء راقيات وفي غاية السمو، رغم الفقر وصعوبات الحياة. نشأت بيننا قصص حب جميلة. أغلبيتهن عزيزات النفس لا يشتكين. لكني كنت أفهم مشاعرهن واشتغلت معهن بتقنيات الطاقة. دون أن يحتجن إلى الكلام. قمنا بحصص “اليوغا” والرقص والغناء والتنويم المغناطيسي. وقع لهن تغيير داخلي بدون أن يحكين عن آلامهن. في البداية كنت متخوفة بالنظر إلى أنني من وسط وبيئة مختلفة. أتحدث الفرنسية والدارجة براء فاسية مكسرة. لكنهم تقبلوني وأحبوني لأنني كنت أتحدث إليهن بعفوية. حكيت لهن قصتي ومعاناتي التي تشبه معاناتهن وأكثر. كنت أقرأ لهن كتبي بالدارجة. بعد سنوات من الاشتغال معا أصبحنا مثل عائلة. اكتشفنا أننا نتحدث اللغة نفسها، رغم اختلاف الوسط الاجتماعي. لأننا ننتمي إلى الإنسانية. مع مرور الحصص، اكتسبن ثقة أكبر في النفس. أصبحن يرتدين ملابس ملونة. وضعية جلوسهن تغيرت. طريقة تعاملهن مع أزواجهن وأبنائهن تغيرت. إحداهن حصلت على شهادة الباكلوريا في سن 43 سنة. وأخرى توقفت عن ضرب زوجها وأبنائها. وفي انتظار انتهاء الوباء، أشتغل اليوم مع جمعية عائشة الشنا ومع مؤسسة أم كلثوم. كما أستعد لبرنامج على القناة الأولى عن “الكوتشينغ” بالدارجة.

في سطور:

تنتمي إلى عائلة من البرجوازية الفاسية البيضاوية

تزوجت في سن 18

تعرضت للتعنيف من قبل زوجيها

عادت إلى مقاعد الدراسة بعد أن تجاوزت الأربعين

«كوتش» ومختصة في “يوغا” الضحك والتنويم المغناطيسي وتقنيات العلاج بالطاقة

ألفت ثلاثة كتب باللغة الفرنسية

ناشطة على “أنستغرام” حيث يتابعها مئات الآلاف من المعجبين

تستعد لتقديم برنامج يهتم بشؤون النساء بالدارجة على القناة “الأولى”