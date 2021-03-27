صناع “30 مليون” في تجربة جديدة

يخوض صناع الفيلم السينمائي”30 مليون” والذي جمع عددا من الممثلين والفكاهيين، تجربة جديدة، إذ يحضرون لعمل سينمائي جديد، يضعون في الوقت الراهن خطوطه العريضة.

وعلمت “الصباح” أن فريق العمل، والذي يتكون من الفكاهيين إدريس ومهدي وبشرى ملاك، وأسماء أخرى، يستعدون للعودة إلى القاعات السينمائية بفيلم مميز، يأملون بأن يحظى بنجاح كبير، سيما أن تجربتهم السابقة عرفت النجاح، وتمكنت من نيل رضا الجمهور.

ولم تكشف المصادر تفاصيل العمل، مؤكدة أنه مازال في المراحل الأولى للتحضير له، قبل أن يمر فريق العمل إلى مرحلة الكاستينغ لاختيار الأسماء التي ستشارك فيه.

ويعتبر فيلم “30 مليون” أول عمل كوميدي مغربي يجمع أبرز نجوم الكوميديا والغناء الشباب بالمغرب إلى جانب ممثلين معروفين. وتدور أحداث الفيلم الكوميدي، الذي أخرجه ربيع سجيد، حول 3 أصدقاء لا يفترقون، يجدون أنفسهم مضطرين إلى توفير مبلغ “30 مليون”، لتنطلق سلسلة من المغامرات الشيقة والمليئة بالمواقف الكوميدية.

ويشارك في الفيلم رفيق بوبكر وربيع القاطي ونبيل عاطف، وفاطمة بوشان، ويسار المغاري والثنائي إدريس ومهدي، إلى جانب ابتسام تسكت، وكريمة غيث، وفاتي جمالي والمغني غاني القباج.

إ.ر