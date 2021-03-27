السراح لضابط مخابرات مزور

سرحت النيابة العامة بابتدائية تازة، ثلاثينيا متهما بانتحال صفة ضابط في المخابرات، مقابل 10 ألاف درهم كفالة، بعد إحالته عليها، أخيرا، من قبل الشرطة القضائية بالأمن الجهوي بالمدينة، وبعدها أحالته على غرفة الجنح لمحاكمته في ملف ضبطي عاد للنظر فيه بداية أبريل المقبل، بتهمة «انتحال صفة ينظمها القانون».

وأوقف المتهم على متن سيارة خفيفة عند مدخل المدينة، من قبل فرقة لشرطة المرور في سد قضائي لمراقبة السرعة لارتكابه مخالفة سير، قصد تحرير المخالفة المرورية، مطالبة إياه بأوراقه الثبوتية وتلك الخاصة بالعربة التي كان على متنها، إلا أنه ادعى أنه ضابط في المخابرات للتملص من أداء الغرامة.

ولم تنطل الحيلة على الشرطية المكلفة بتنظيم المرور ورفيقها، قبل أن يطالباه بما يثبت الصفة وهويته واللجوء لتنقيطه من طرف المصلحة المختصة، إذ تبين أنه ينتحل الصفة ليتم ربط الاتصال بعناصر الشرطة القضائية، التي حلت بالمكان وأوقفته بناء على تعليمات النيابة العامة، مع وضعه رهن الحراسة النظرية.

حميد الأبيض (فاس)