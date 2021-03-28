لميرات: لا أشغل بالي بالعروض   

لاعب بنكرير قال إن الفريق يسعى إلى تأمين البقاء في أقرب وقت

قال عبد الغفور لميرات، لاعب شباب بنكرير لكرة القدم، إن الأجواء في الفريق جيدة، مؤكدا أن كل مكوناته تسعى إلى ضمان البقاء بالقسم الثاني في أقرب وقت. وأوضح لميرات، في حوار مع «الصباح»، أنه لا يشغل باله بالأخبار التي تؤكد رغبة فرق من القسم الأول في ضمه، مضيفا أنه يركز على تطوير أدائه.

في ما يلي نص الحوار:

كيف هي الأجواء داخل الفريق؟

الأجواء جيدة، لدينا مجموعة تضم عناصر جيدة، وأغلب اللاعبين شباب، يتمتعون بأخلاق عالية، وهناك انسجام كبير داخل المجموعة. الكل يعمل بجد تحت إشراف الطاقم القني بقيادة المدرب حسن أوغني، الذي يبقى قريبا من اللاعبين، سواء داخل الملعب أو خارجه.

تألقت خلال بداية الموسم الجاري، ما السر في ذلك؟

أعمل بجد من أجل تطوير أدائي، واستفدت كثيرا من المدربين الذين تعاقبوا على الفريق، الحمد لله وفقت في التأقلم مع منافسات القسم الاحترافي، ومازلت أطمح إلى تطوير مستواي أكثر.

هل تلقيت بعض العروض؟

لم أتلق أي عرض مباشر، ولا أشغل بالي بذلك، لدي عقد مع شباب بنكرير، وأظن أن أي عرض رسمي سيكون عن طريق إدارة الفريق.

ماهي المدة المتبقية من عقدك مع الفريق؟

عقدي مستمر إلى نهاية الموسم المقبل.

كيف تتوقع نهاية الموسم الحالي؟

تركيزنا منصب على الاستمرار في حصد المزيد من النقط وتأمين البقاء مبكرا، وهو الهدف المنشود من طرف كل مكونات الفريق، وأتمنى أن تزول أزمة وباء كورونا، في أقرب وقت، من أجل الاستفادة من دعم جمهورنا الذي يساعدنا كثيرا من أجل تحقيق الفوز.

أجرى الحوار: عادل بلقاضي (مراكش)

في سطور

الاسم: عبد الغفور لميرات

تاريخ الازدياد: 26 غشت 1997

المركز: وسط الميدان

الفرق التي لعب لها:

الفئات الصغرى للكوكب المراكشي والاتفاق المراكشي