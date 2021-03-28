شاكلا: سنعود ببطاقة التأهل

هل توقعت دعوة الناخب الوطني؟

بعد المشاركة في المعسكر الأخير للأسود، ورغم إصابتي بالوباء، إلا أنني تركت انطباعا جيدا لدى كل مكونات المنتخب، وكنت متأكدا أنني سأحظى بثقة الناخب الوطني من جديد، خصوصا بعد تألقي بقميص خيتافي في “الليغا» في المباريات الأخيرة. صحيح أن المركز الذي أشغل يضم لاعبين كبارا، ولهم تجربة في المنافسة القارية، لكني متأكد من قدرتي على تقديم الإضافة.

هل وجدت صعوبة في التنقل إلى المغرب في ظل الإجراءات الحالية؟

بالنسبة إلى إسبانيا، الأمر مختلف عن باقي الدول الأوربية، ولم تصدر العصبة أي قرار في الموضوع، واكتفت أنديتنا بتنبيهنا وطلبت منا أخذ الاحتياط، وسنخضع للفحص بمجرد عودتنا، بعد أداء واجبنا الوطني.

كيف تنظر إلى مواجهة موريتانيا؟

لم يسبق لي المشاركة في أي مباراة قارية، ولا أعرف حقيقة مستوى التنافس، لكنني متأكد من شيء واحد، هو قدرة الأسود على الفوز في أي مباراة، بالنظر إلى إمكانيات اللاعبين المتوفرين. صحيح أن ظروف المباراة ستكون صعبة بعض الشيء، لكن هذا لن يمنعنا من إسعاد المغاربة، والعودة ببطاقة التأهل.

ما هي أحلامك مع الأسود؟

أنا محظوظ بنيل ثقة الناخب الوطني في هذا السن، وأتمنى كأي مغربي التتويج بكأس إفريقيا الغائبة عن خزائننا منذ سنوات، والمشاركة كذلك في مونديال قطر 2022.

أجرى الحوار: نور الدين الكرف