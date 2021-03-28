العربي الزاولي يلفت الأنظار

الزمامرة يهزم شباب المحمدية في مباراة إعدادية

لفت ملعب العربي الزاولي الأنظار في مباراة إعدادية جرت أول أمس (الأربعاء)، بين شباب المحمدية ونهضة الزمامرة. وبدا الملعب الذي ظل مغلقا لسنوات، في حلة جديدة، خصوصا من حيث جودة العشب، والكراسي الجديدة التي تم تثبيتها في المدرجات.

وفاز نهضة الزمامرة في المباراة بهدف لصفر، سجله ياسين البحيري في الجولة الأولى.

وأشرك محمد أمين بنهاشم، مدرب شباب المحمدية، عددا من اللاعبين العائدين من الإصابات، كوليد غيلوف وخالد هشادي وأحمد السروري، والاحتياطيين، ضمنهم بوشعيب عراسي، الصاعد من فريق الأمل. وفي المقابل، أراح بنهاشم عددا من اللاعبين الأساسيين، على غرار أسامة المليوي والمهدي الحرار وحمزة الواسطي وزكرياء ناسيك وعبد الحق عسال وأيمن مريد وغاي هيرفي وأيوب الطين، وأشرك بعضهم لدقائق للحفاظ على تنافسيتهم.

ومنح محمد العلوي الإسماعيلي، مدرب نهضة الزمامرة، الفرصة لأغلب لاعبيه، إذ أشرك مجموعة في الجولة الأولى، وأخرى في الجولة الثانية.

ع.م