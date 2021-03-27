“الكاك” يستنجد بالعامري

يعيش: عوامل خارجية وراء رحيلي عن النادي القنيطري

استنجد النادي القنيطري بعزيز العامري من أجل تدريب الفريق إلى نهاية الموسم، خلفا لسمير يعيش.

وقال العامري لـ»الصباح» إنه وافق على تدريب «الكاك» بشروط، ضمنها بقاؤه مديرا ومشرفا عاما، ومهتما بالتكوين، مشيرا إلى أنه سيجمع بين المهمتين إلى حين تعيين مدرب بديل بنهاية الموسم الجاري.

وعزا يعيش انفصاله عن «الكاك» لأسباب خارجية، في إشارة منه إلى التشويش، الذي استهدفه في الفترة الأخيرة. وقال في تصريح ل»الصباح» إنه تسلم الفريق، وهو في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط من خمس مباريات.

وتابع يعيش «رغم إضراب اللاعبين وقلة التنافسية، إلا أنني قدت الفريق لتحقيق 10 نقاط في أربع مباريات، لكن للأسف ساهمت عوامل خارجية في زعزعة استقرار الفريق، علما أننا واجهنا فرقا قوية، نظير شباب السوالم وأولمبيك خريبكة».

وأوضح يعيش أن هزيمة «الكاك» أمام اتحاد الخميسات في المباراة السابعة تزامنت مع وفاة والدته، دون أن يمنعه ذلك من الالتحاق بالتداريب، مراعاة لمصلحة النادي، ناهيك عن تعرض أبرز اللاعبين الأساسيين لإصابات متفاوتة الخطورة، ويتعلق الأمر بالمهدي مول أتاي والشرقي البحري وأنس النية.

عيسى الكامحي