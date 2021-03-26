قمر متحمس لـ”فارس بلا جواد”

قال الفنان مصطفى قمر، إنه سعيد بتجربته في مسلسل “فارس بلا جواد”، مشيرا إلى أنه حرص على تقمص الدور بشكل كامل.

وأوضح قمر في آخر تصريحات صحافية له، أنه مباشرة بعدما اطلع على السيناريو تحمس للدور، قبل أن يضيف أن معتز حسام مخرج المسلسل واعد جدا، وبارع في الأعمال الكوميدية، معربا عن سعادته بوجود عدد كبير من ضيوف الشرف سواء الفنانات أو الفنانين، من قبيل بيومي فؤاد وأوس أوس وتيام قمر.

درويش يتعافى من الشلل

في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” قال إيمان البحر درويش:”الحمد لله ربنا شفاني من تأثير الشلل النصفي، بسبب معاناتي نزيفا حادا في المخ منذ فترة، وكنت أغفل عن تتبع العلاج الطبيعي، ولكن ، الآن، أشعر بتحسن كبير، وشفيت من الشلل النصفي، ومازلت أواظب على العلاج الطبيعي”. وأصيب الفنان إيمان البحر درويش بنزيف في المخ نقل إثره إلى العناية المركزة، بعد تعرضه لارتفاع في ضغط الدم بشكل مفاجئ، استلزم نقله بسرعة إلى المستشفى.