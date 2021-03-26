حماية ألمانية لـ”ذئب منفرد” مسعور

تزايد الأصوات السلفية المتبرئة من هلوسات إرهابي سابق وتحذير أوربي واستغراب من تواطؤ مشبوه لسلطات برلين

اتسعت دائرة السلفيين المتبرئين من هلوسات المعتقل الإرهابي السابق المقيم بألمانيا، محمد حاجب، ووصل مداها إلى المقيمين في أوربا، إذ نشر أحدهم فيديو يصف فيه زميله السابق في حركة الجهاديين المغاربة بأنه” ذئب منفرد مسعور”، في إشارة إلى أنه يصرف حقدا ضد المغرب، وأنه لا يمثل أحدا إلا نفسه.

وسجل صاحب التسجيل المرئي أن حاجب يتكلم دون التزام إيديولوجي، ولا يمتثل إلا لأهواء من يريدون الإساءة إلى صورة المغرب بكل الوسائل، بما في ذلك استعمال المزاعم الكاذبة والتلفيق، داعيا إياه إلى محاولة التعبير عن رأيه دون تحريف الحقيقة والكذب على الأحياء.

ولم تبد السلطات الألمانية أي موقف رسمي بشأن خرجات المعتقل الإرهابي السابق المقيم على أراضيها، رغم أنه يصر على الدعوة إلى القيام بهجمات إرهابية في المغرب، وهي تصريحات خطيرة وصادمة، استأثرت باندهاش أوربي لعدم تحرك برلين للبحث في فحوى رسائله الإرهابية.

وأظهر شريط بث على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته تطبيقات التراسل الفوري، المعتقل السابق بسبب الإرهاب والتطرف، مشيدا بـ”الانتحار الإرهابي”، ويشرعن فيه الموت في مواجهة قوات حفظ النظام خلال التجمهرات العرضية ضد الدولة.

ودعا “الذئب المنفرد المسعور” علانية، “الراغبين في الانتحار إلى تنفيذ هجمات في المغرب”، وفي ألمانيا حيث يعيش، ما جعله في مرمى اتهامات من قبل معتقلين سابقين في قضايا التطرف وأعضاء في “التنسيقية المغربية للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين، من أجل بناء مغرب منفتح” بأنه “عدو الوطن الذي يجسد أبلغ مثال عن مشروع العودة للإرهاب”.

وكشف عدد من المعتقلين الإسلاميين السابقين في الآونة الأخيرة، من بينهم الحسن الخطاب، ورشيد لمليحي، وبوشتى الشارف، والشيخ محمد الفيزازي، الوجه الآخر للمتطرف، محمد حاجب، وتفنيد ادعاءاته الواهية ضد المملكة المغربية، وهو الذي أنشأ قناة على “يوتوب” متخصصة في الترويج لمجموعة من الأكاذيب والافتراءات ضد مؤسسات المملكة ومسؤوليها.

ولقيت خطوة المعتقلين الإسلاميين السابقين ترحيبا كبيرا من قبل المواطنين المغاربة، الذين تفاعلوا بقوة مع خرجاتهم الإعلامية، إذ اكتشفوا من خلالها الوجه البشع للمتطرف، محمد حاجب، الذي استغل وجوده في ألمانيا، لنفث سم الكراهية ضد المغرب، ومؤسساته الوطنية عبر فبركة الادعاءات والأكاذيب الزائفة.

وفضح مقطع فيديو تحت عنوان “تقديم البرهان في كشف البهتان للكاذب محمد حاجب”، الوجه البشع للمتطرف محمد حاجب، الذي يجر خلفه سجلا إجراميا حافلا بالتحريض على العنف والإرهاب والقتل، وتنفيذ عمليات انتحارية، كما أقر بذلك في هذا الفيديو.

وقضى الإرهابي السابق 7 سنوات بالسجون المغربية، إثر اعتقاله في 2010 بعد عودته إلى المملكة قادما إليها من ألمانيا، حيث كان متورطا في أعمال إرهابية بباكستان، وتخصص منذ مدة في استهداف المغرب وصورة رموزه ومؤسساته الأمنية بإرهابه الفكري وخطابه التحريضي ضد المؤسسات والمجتمع، مستغلا في ذلك وجوده في أوربا، خاصة ألمانيا التي يحمل جنسيتها وإيرلندا التي تتحدر منها زوجته.

وأسقطت التسجيلات المنشورة القناع عن حاجب، بعدما وقع في تناقضات صارخة عرت عورته، إذ أقر بأنه ذهب إلى باكستان خلال 2009 في إطار جماعة الدعوة والتبليغ، التي قال بأنها غير محظورة عالميا، غير أنه تم اعتقاله هناك في إطار حملة تقوم بها المخابرات، وتم التحقيق معه لمدة 7 أشهر و14 يوما.

ياسين قُطيب