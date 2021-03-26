تفاصيل مثيرة في ملف عصابة “القرقوبي”

المتهم الرئيسي يملك صيدلية بالمضيق ويعد المزود الأول لمروجين بالمنطقة

عرفت قضية تفكيك “عصابة القرقوبي”، التي يتزعمها صيدلي ابن تطوان، تفاصيل جديدة ومثيرة.

فبعد أن عرفت التحقيقات المرتبطة بها، والتي باشرتها الضابطة القضائية بأمن تطوان وفاة شخص مسن كان ضمن الموقوفين، أظهرت الأبحاث أن الصيدلي الذي كان يقوم بتزويد الموقوفين بالأقراص الطبية المخدرة، يمتلك صيدلية بشارع النصر بالمضيق ويوجد برصيده البنكي مبلغ مالي مهم.

وأحالت الضابطة القضائية الموقوفين الثلاثة، بعد أن لفظ رابعهم أنفاسه الأخيرة متأثرا بمحاولته الفرار من مكتب التحقيق، بعد أن قفز من الطابق الثاني، المخصص للمجموعة الأولى للتحقيق، الخاصة بقضايا المخدرات، على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، الذي أمر بإيداعهم السجن المحلي بالمدينة وإحالة ملفهم على قاضي التحقيق.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المصالح الأمنية وضعت يدها على هذه الشبكة بناء على إخبارية توصل بها عميد الشرطة الممتاز رئيس مفوضية شرطة مرتيل مفادها أن رجلا وامرأة، يروجان أقراص الهلوسة، فأخبر، مصلحة الشرطة القضائية بفحوى الإخبارية، لأنه كان في عطلة سنوية.

وبانتقال عناصر الشرطة إلى منطقة واد المالح بمرتيل تمت معاينة شخصين، رجل وامرأة، تنطبق عليهما الأوصاف المذكورة في الإخبارية، فترصد لهما رجال الأمن، وما هي إلا لحظات حتى انكشف المستور، إذ كان الشخصان المشتبه فيهما يزودان أحد المدمنين بالأقراص، فتم ضبطهما في حالة تلبس.

وتكثيفا للبحث مع الزوجين المروجين، اعترفا أنهما يتزودان بالأقراص الطبية المخدرة من صيدلي يمتلك صيدلية بالمضيق، والذي لم ينكر بدوره علاقته بالزوجين الموقوفين، مدليا للمحققين باعترافات تلقائية، أنه كان يزودهما بالأقراص دون وصفات طبية، في إخلال صارخ بالقانون.

وباستشارة مع النيابة العامة المختصة تم الانتقال إلى منزل في ملكية الصيدلي البالغ من العمر 49 سنة، إذ تم إخضاعه للتفتيش، ليقف المحققون على المفاجأة الكبرى، بعد العثور بغرفة مخصصة للأطفال على كمية كبيرة من الأقراص محددة في 7372 قرصا، من ستة أصناف، صرح الصيدلي المتحدر من تطوان بأنه يتزود بها من شركتين للأدوية، إحداهما, توجد بتطوان، والثانية بطنجة.

وحسب المعلومات التي حصلت عليها “الصباح” فإن الأبحاث أثبتت أن الصيدلي الموقوف، (أب لابنة)، يمتلك سكنا ثانويا يقع بالمركب السكني (سانية بلاج)، يوجد برصيده البنكي مبلغ مالي يقدر بمليون وثلاثمائة ألف درهم (130 مليون سنتيم)، واعترف أثناء الاستماع إليه في محضر قانوني، حسب ما أفادت به مصادر عليمة لـ”الصباح”، أنه كان يزود العديد من المروجين بالأقراص المهلوسة، وأنه بمجرد انتهاء عمله بالصيدلية كان يتنقل على متن سيارته من نوع (أودي A 5) من أجل توزيع الأقراص الطبية المخدرة على المروجين.

يوسف الجوهري (تطوان)