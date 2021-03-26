الماء الحارق يورط خياطة

اعتقلت مصالح الأمن بفاس، أول أمس (الاثنين)، خياطة ثلاثينية من داخل مستشفى ابن الخطيب المعروف بـ(كوكار) خلال زيارتها له لمراقبة حملها، لاتهامها برش ابنة جارتها التلميذة بالقسم السادس ابتدائي، بالماء الحارق بسبب سوء الجوار، ما تسبب في إصابتها بحروق في وجهها تتلقى العلاج منها منذ أسبوعين.

وعاينت أم الضحية (12 سنة) خلال وجودهما في المستشفى نفسه لتلقي العلاج، جارتها به قبل اتصالها بمصالح الأمن التي حضرت وأوقفتها واقتادتها إلى مقر المنطقة الأمنية الأولى بالبطحاء، للاستماع إليها على خلفية شكاية تقدمت بها عائلة الطفلة قبل أسبوعين من ذلك، قبل إحالتها على النيابة العامة المختصة.

ووضعت الخياطة بمعمل بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم، حامل وأم لطفلين، رهن الحراسة النظرية لفائدة البحث، فيما استمعت الشرطة القضائية إليها وإلى الضحية بحضور ولي أمرها، إذ حكت تفاصيل ما تعرضت إليه وتسبب لها في مضاعفات صحية ونفسية بعدما رشتها جارتها في الطابق الأسفل، بالماء الحارق.

ونشب نزاع بين الجارتين على مرحلتين، تدخل الجيران لفضه في الأولى، قبل مفاجأة الجميع برش الخياطة لابنة جارتها بتلك المادة.

حميد الأبيض (فاس)