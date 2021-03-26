العثور على رضيعة متخلى عنها باليوسفية

عثر أحد المواطنين، أول أمس (الاثنين)، على رضيعة حديثة الولادة متخلى عنها في أحد الأزقة بحي الزلاقة باليوسفية.

ووفق معطيات حصلت عليها «الصباح»، فإن أحد الأشخاص كان متوجها إلى عمله وعثر على الرضيعة وكانت لحظتها تغط في نوم عميق، وهي ملفوفة داخل قطعة من القماش، ومباشرة بعد ذلك تم ربط الاتصال بأحد أعوان السلطة، الذي انتقل على عجل إلى مكان وجودها وقام بدوره بالاتصال بمصالح الوقاية المدنية، وتم إخبار السلطة المحلية بالواقعة.

وتم نقل الرضيعة على متن سيارة إسعاف في اتجاه قسم المستعجلات بالمستشفى الإقليمي للا حسناء، وبعد إخضاعها للفحوص الطبية الضرورية، تم التأكد من أن حالتها الصحية جيدة. وبموازاة مع ذلك أصدر ممثل النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لليوسفية أوامره بهدف التحقيق في هذه القضية لكشف ملابساتها، إذ باشرت عناصر الأمن الوطني تحقيقاتها، من خلال الاستماع إلى إفادة بعض الشهود، بغية الوصول إلى والدة الرضيعة.

وتم نقل الرضيعة المتخلى عنها إلى مقر إحدى الجمعيات المهتمة بالأطفال المتخلى عنهم بالمدينة، بهدف إخضاعها إلى الرعاية المطلوبة.

حسن الرفيق (آسفي)