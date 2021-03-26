السريع يخوض مباراتين إعداديتين

ينهي سريع وادي زم تحضيراته لمباراة حسنية أكادير، المقررة في رابع أبريل المقبل، لحساب الدورة 10 من البطولة، بخوض مواجهتين أمام أمل سوق السبت والدفاع الحسني الجديدي.

ويواجه السريع أمل سوق السبت، اليوم (الأربعاء)، بالملعب الشرفي ببني ملال، والدفاع الحسني الجديدي، السبت المقبل، بملعب العبدي.

ويعول السريع على اغتنام فترة التوقف، لتصحيح الأخطاء، وضمان جاهزية اللاعبين.

وانهزم السريع في مباراته الإعدادية الأولى أمام الجيش الملكي بالرباط، بثلاثة أهداف لواحد.

عبد العزيز خمال (خريبكة)