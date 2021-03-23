انخفاض حركة المسافرين بمطار العروي بالناظور ب 48ر41 في المائة

سجل المطار الدولي العروي بالناظور، خلال الشهرين الأولين من السنة الجارية، تراجعا في حركة المسافرين بنسبة 48ر41 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وحسب معطيات المكتب الوطني للمطارات، فقد بلغ عدد المسافرين بمطار الناظور العروي إلى غاية أواخر فبراير الماضي 64 ألف و994 مسافرا، مقابل 111 ألفا و62 مسافرا خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، بحصة بلغت 11ر6 في المائة.

وبالنسبة لفبراير الماضي، فقد بلغ عدد المسافرين الذين عبروا مطار الناظور العروي 28 ألفا و148 مسافرا، مقابل 55 ألفا و313 مسافرا خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، أي بانخفاض بنسبة 11ر49 في المائة، وبحصة بلغت 70ر6 في المائة.

ويضع هذا الأداء مطار العروي بالناظور في المرتبة الرابعة على صعيد حركة النقل الجوي بمطارات المملكة، وأهم معبر جوي بجهة الشرق متقدما على مطاري وجدة-أنكاد وبوعرفة.

ويتوفر مطار الناظور العروي على خطوط جوية مباشرة مع عدد من المدن الأوروبية، من بينها على الخصوص شارلروا (بلجيكا) وأمستردام (هولندا) وباريس ومرسيليا ومونبوليي (فرنسا) ومدريد وبرشلونة ومايوركا وجيرونا (إسبانيا) وفرانكفورت وكولون ودوسلدورف (ألمانيا).