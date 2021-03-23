13 قتيلا و 1848 جريح حصيلة حوادث السير خلال الأسبوع الماضي

لقي 13 شخصا مصرعهم وأصيب 1848 آخرون بجروح، إصابات 73 منهم بليغة، في 1362 حادثة سير داخل المناطق الحضرية خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 21 مارس الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، والسرعة المفرطة، وعدم ترك مسافة الأمان، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة قف، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر، والتجاوز المعيب.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 41 ألفا و128 مخالفة، وإنجاز 9599 محضرا أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 31 ألفا و529 غرامة صلحية.

وأشار البلاغ إلى أن المبلغ المتحصل عليه من هذه المخالفات بلغ 6 ملايين و621 ألفا و775 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3688 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 5849 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 62 مركبة.