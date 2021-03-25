جوادي بين “نارين”

وجد الفكاهي عبد الفتاح جوادي، نفسه، بين نارين، بعدما نشر فيديو، تدوول على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، تحدث فيه عن معاناة يعيشها في فرنسا وتشرده.

وفي الوقت الذي أكد فيه جوادي أنه يعاني أزمات كثيرة، ما دفعه إلى العيش داخل سيارته لأكثر من أسبوع، شن بعض النشطاء هجوما عليه، معتبرين أنه يستغل الوضع الذي أوصل نفسه إليه، للبحث عن “البوز”.

وإلى جانب المعاناة التي تحدث عنها جوادي في الفيديو ذاته، وجد نفسه أمام انتقادات بعض النشطاء، بعدما دعا متابعي الفيديو إلى عدم وضع الثقة في النساء، إذ لم يتأخر بعض النشطاء في تذكيره بالمشاكل والخلافات التي تركها خلفه، قبل أن يقرر “الهرب” إلى الخارج، سيما أن مجموعة من المشاهير والمنتجين، وضعوا شكايات ضده، بتهمة السب والقذف والتهديد.

وفوجئ مشاهدو الفيديو بتأكيد جوادي أنه غادر إلى فرنسا بسبب مرض ابنته، في حين أكد في حوارات سابقة أن الأمر له، أيضا، علاقة بمحاولة البحث عن أفق جديد في المجال الفني، وتحسين مستوى عيشه. يشار إلى أن “الصباح” حاولت التواصل مع جوادي، إلا أن هاتفه ظل خارج التغطية.

إ.ر