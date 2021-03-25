إيقاف سارق الأسلاك الكهربائية بالناظور

تمكنت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لجماعة قرية أركمان، بإقليم الناظور الجمعة الماضي، من إيقاف لص متخصص في تخريب وسرقة الأسلاك الكهربائية وخيوط الاتصالات.

وعلم من مصدر مطلع، أن عناصر الدرك الملكي التي ترصدت للموقوف بتنسيق مع بعض المواطنين، فضبطت لديه كمية كبيرة من النحاس، متحصلة من عمليات السرقة التي اقترفها في مجموعة من المناطق.

واقتيد المشتبه فيه المتحدر من تازة، البالغ من العمر 28 عاما، صوب المركز الترابي للدرك الملكي بقرية أركمان، حيث تم إخضاعه للبحث التمهيدي على يد عناصر الضابطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وحسب مصدر مطلع، فإن المعني بالأمر اعترف لدى الاستماع إليه بتنفيذه العديد من عمليات السرقة، استهدفت أحياء سكنية يوجد أغلب قاطنيها بالديار الأوربية، إذ يعمد إلى سرقة الأسلاك الكهربائية وخيوط الاتصالات النحاسية، مضيفا أنه كان ينتقل بعد إتمام عملياته الإجرامية إلى مدينة بركان على متن دراجة ثلاثية العجلات لبيعها في سوق المتلاشيات، خوفا من افتضاح أمره بجماعة قرية أركمان.

وشهدت قرية أركمان خلال الأسابيع الماضية، جملة من السرقات وعمليات تخريب الأسلاك الكهربائية وخيوط الاتصالات، وتحديدا بمنطقة ” الشط ” وكذا الطريق الرابط بين تعاونية الفتح والشاطئ، متسببة في العديد من الانقطاعات في خدمات الكهرباء والاتصال.

جمال الفكيكي (الحسيمة)