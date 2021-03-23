بورصة البيضاء…شبه استقرار في وتيرة التداولات عند الافتتاح

شهدت بورصة الدار البيضاء عند الافتتاح، صباح اليوم (الثلاثاء)، شبه استقرار في وتيرة التداولات، بعدما سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تراجعا طفيفا بنسبة 0,04 في المائة إلى 11.438,7 نقطة.

وبدوره، سجل مؤشر “مروكو ستوك أنديس”، (MSI20)، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة بالبورصة، خسارة بنسبة 0,03 في المائة ليستقر في 931,65 نقطة. كما انخفض ماديكس، وهو مؤشر مدمج يتكون من الأسهم المتداولة على أساس مستمر، بـ 0,04 في المائة مسجلا 9.305,28 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر “إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15″ و”إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد” على التوالي 10.471,03 نقطة و9.792,2 نقطة (ناقص 0,01 في المائة لكل واحد منهما).

أما المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي والحكامة “كزابلانكا أي إس جي 10″، فقد استقر في 869,7 نقطة (-0,02 في المائة).