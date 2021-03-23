الثقة القاتلة

تُعطي الحكومة انطباعا بأن المغرب قطع وادي كورونا، وجفت قدماه، مع أن فيروسا شرسا مثل “كوفيد 19” لا يمكن أن تغامر وتوقع معه هدنة، تحت أي ظرف.

فلا أحد ينكر المجهودات، التي قامت بها السلطات العمومية بمختلف قطاعاتها على مدى سنة دون انقطاع. كما لن يجرؤ أحدٌ على تبخيس عمل الأجهزة والمؤسسات والوزارات ورجال الصفوف الأولى في الصحة والأمن والجيش والدرك ورجال السلطة، الذين لا يمكن إلا أن نرفع لهم القبعة.

لكن في الوقت نفسه، يجب أن نحذر من خطاب التطمين المضلل، الذي يحاول أن يروجه رئيس الحكومة ووزيره في الصحة (في القنوات والمواقع الأجنبية) بكثير من التبجح، بأن المغرب اقترب من قهر الفيروس، بدليل “التحكم في أرقام الإصابات ومؤشرات الفتك والحالات الحرجة”.

إن الإفراط في الثقة لا يمكن أن يترجم لدى المتلقي إلا باعتباره رسالة للتراخي والتخلي عن تدابير الاحتراز ونزع الكمامة وعدم احترام مسافات التباعد والأمان، وهو ما يمكن أن نلاحظه بالعين المجردة في شوارع المملكة وأسواقها وفضاءاتها العمومية، إذ لا صوت يعلو على الازدحام والفوضى في أبرز مظاهرها.

فحين تضرب الحكومة صفحا عن وصلات التحسيس والتواصل من أجل الوقاية، ويعود رجال الأمن والسلطة إلى مواقعهم وتتحول الـ”باراجات” إلى ديكورات في أطراف الطرق ومداخل المدن، وحين يتخلى الجميع، فجأة، عن مسؤوليته، فانتظر الأسوأ، في الأيام المقبلة.

ولن نكون أكثر حذرا من فرنسا، التي عادت إلى فرض حجر صحي شامل في ثلثي البلاد، بعد أن استباح مقاطعاتها وضاحياتها، الفيروس اللعين، الذي كبر وأنجب سلالات جديدة فرضت سيطرتها على الجميع هناك.

ولن نكون أحسن من دول أوربية أخرى، عادت إلى إجراءات العزل والإغلاق والإجراءات القصوى، لدرء أخطار محتملة، وترقب جميع الاحتمالات، مادام كورونا موجودا، ولم يرم “المنشفة” البيضاء وسط الحلبة بعدُ.

صحيح أن الحملة الوطنية للتلقيح ضد كورونا تسير في الاتجاه المرغوب فيه (حتى الآن على الأقل)، واستطاع المغرب أن يُمَنعَ أكثر من 4 ملايين مغربي بالجرعة الأولى، وأكثر من مليونين بالجرعة الثانية، ما يمكن اعتباره معجزة بالنسبة إلى دولة تسير بخطى مرتبكة على درب النمو.

ونجح المغرب (عبر جهاز الداخلية) أيضا، في وضع إستراتيجية محكمة لتنظيم العمليات، بأقل الأخطاء الممكنة، على أمل الوصول إلى تلقيح 70 في المائة من المواطنين في أجل حدد له نهاية يونيو المقبل.

لكن هذا العمل متوقف، كليا، على توصل وزارة الصحة بدفعات منتظمة من اللقاحات في فترات متقاربة، حفاظا على وتيرة الحملة الوطنية، وهو أمر غير متيسر في الوقت الراهن، بسبب الفـوضى العارمة في سوق إنتاج اللقاحات دوليا.

وبالتالي، فإن الرهان فقط على حملة التلقيح غير المضمونة إلى حد الآن، يمكن أن يكون رهانا محفوفا بالمخاطر، في غياب مخطط حرف “ب”، مبرمج على الاشتغال في اللحظة المناسبة.

ولأن الفيروس لا يمنحنا أي ضمانات، سيكون من الأفضل أن تكف الحكومة عن تصريحات “الثقة” الزائدة.

فليس هناك أحدٌ أحسن من الآخر في زمن يتحكم فيه الفيروس في رقابنا جميعا.

ولن تتحقق النجاة إلا بمزيد من الحذر والحيطة والوعي بأننا كلنا في سفينة واحدة.

إلى أن يثبت العكس.