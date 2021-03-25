الجندي تعتذر لأسرة شادية

تقدمت الفنانة نادية الجندي باعتذار رسمي لأسرة وجمهور الفنانة الراحلة شادية، بعد تصريحات أشارت فيها إلى أن الراحلة عرفت طريق البطولة المطلقة والنجومية بعد الزواج من الراحل عماد حمدي، وهو ما دفع البعض إلى شن هجوم عليها، منهم الفنانة التشكيلية ناهد شاكر.

والقصة بدأت بتداول تصريح لنادية الجندي من حلقتها ببرنامج السيرة مع وفاء الكيلاني، قالت فيه “عماد حمدي صنع شادية فتمردت عليه وبقت العقدة اللي ملازماه وبعد كده ازدادت العقدة دي حدة مع تقدمه في العمر فتوهم إني ممكن برضو انجح وأسيبه”.

غانم في “عالم موازي”

كشفت النجمة دنيا سمير غانم عن التفاصيل الأولى لمسلسلها الجديد المقرر عرضه رمضان المقبل، يحمل عنوان “”عالم موازي”.

وتشارك في بطولة المسلسل النجمة دلال عبد العزيز، وشيماء سيف، وعمرو وهبة، أوتاكا، وهو من تأليف هشام جمال وعمرو وهبة، وإخراج هشام جمال.

وسيعرض المسلسل في 15 حلقة فقط، ضمن سياسة جديدة للتنويع في دراما رمضان المقبل، ولضمان عدم تعرض المشاهد للملل، وفي الوقت نفسه، منح الفرصة لأكبر عدد من النجوم للمشاركة بأعمالهم في الموسم الدرامي “الأكثر مشاهدة” على مدار السنة.