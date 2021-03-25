مواجهات دامية لإنقاذ عامل زاكورة

إصابة شرطي ومخزني بعد اعتصام أمام مقر العمالة بسبب صراع قبيلتين سلاليتين

أصيب رجل أمن بالمنطقة الإقليمية للأمن بزاكورة، وعنصر تابع للقوات المساعدة بجروح، منتصف الأسبوع الماضي، بعد تفريق وقفة احتجاجية تحولت إلى اعتصام ليلي أمام مقر عمالة زاكورة لإجبار عامل الإقليم على التدخل لحل مشاكل التحديد الإداري للأراضي السلالية، بين قبيلتي لعكابة ومسوفة، بعدما أغلق باب الحوار مع المحتجين.

وأحالت عناصر فرقة الشرطة القضائية، الجمعة الماضي، عشرة موقوفين على المحكمة، توبع خمسة منهم في حالة اعتقال احتياطي، فيما استفاد خمسة آخرون من السراح المؤقت، وتوبعوا جميعهم بجرائم التجمهر غير المسلح وعدم تفريقه إلا بعد استعمال القوة العمومية وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم وارتكاب العنف في حقهم، والذي ترتب عنه جرح وخرق حالة الطوارئ الصحية.

وفي تفاصيل القضية قطع حوالي 500 شخصا مسافات طويلة للوصول إلى مقر العمالة للمطالبة بالتحديد الإداري للأرض المتنازع عليها المعروفة ب»بور بوجنيبة»، وشرعوا في تنظيم وقفة احتجاجية فوق الرصيف المحاذي للسينما المقابلة لمقر عمالة المدينة، وبعدها انتقلت مصالح الدائرة الأمنية الأولى إلى العمالة حوالي الساعة الثانية عشرة ليلا، بعدما اعتزم المحتجون على المبيت رغم إنذارهم، وبعدما انسحب البعض اندلعت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن والمحتجين، تسببت في إصابات سواء في صفوف المحتجين أو عناصر الأمن، استعملت فيها الحجارة والعصي، ووثقت قوات التدخل الأحداث في شريط مسجل، وأحالت الضابطة القضائية نسخة منه على وكيل الملك، يظهر طريقة تفريق المحتجين.

ونقل رجل الأمن إلى المستشفى وحصل على شهادة طبية تثبت عجزه البدني في 25 يوما، كما أصيب «المخزني» بدوره في كتفه الأيمن، وأصرا معا على متابعة الموقوفين قضائيا، واستمعت إليهما الضابطة القضائية في محاضر رسمية حول ظروف وملابسات إصابتهم أثناء تفريق الوقفة الاحتجاجية.

ورغم وجود تشابه في تصريحات الموقوفين العشرة، تسبب قرار الإفراج عن خمسة والاحتفاظ بالخمسة الباقين بالسجن في حالة احتقان، علما أن المحامي إبراهيم منقار من هيأة الرباط، طالب النيابة العامة بالكشف عن مبررات منح السراح لنصف الموقوفين ومتابعة النصف الآخر في حالة اعتقال، رغم تكييف التهم نفسها لهم جميعا أثناء الاستنطاق أمام وكيل الملك، وكذا تشابه التصريحات التي أدلوا بها أمام الضابطة القضائية، مضيفا أن هذا القرار غير منطقي وسيساهم في تأجيج الوضع.

وأكد منقار أن موكليه احتجوا سلميا حماية لحقوقهم، مطالبين من الجهات الوصية حماية الأرض المتنازع عليها بين القبيلتين، وأن قوات الشرطة هي التي بدأت في ممارسة العنف عليهم.

عبد الحليم لعريبي