“ليطوال” يقاضي جمعية بسبب “الاسم”

أعلن نجم الشباب البيضاوي لكرة القدم مقاضاة جمعية، بدعوى أنها استعملت اسمه وشعاره دون ترخيص، حسب بلاغ له.

وأكد نجم الشباب أنه “لا يجوز استعمال اسم وشعار النادي إلا بترخيص رسمي منه، ويعلن عزمه ملاحقة مؤسسي الجمعية وفق ما ينص عليه القانون، بوضع شكاية في الموضوع لدى القضاء”، معتبرا أن “ما يسمى بالحركة التصحيحية مجرد حركة وهمية فاقدة للصفة والأهلية الاعتبارية والقانونية”.

واعتبر نجم الشباب في بلاغه أن “الحديث عن النادي وموارده المالية مبني على مغالطات، في الوقت الذي عرف فيه الخاص والعام أنها محدودة، وليست بتلك الصورة التي يحاولون الترويج لها”.

وجاء في البلاغ أيضا “إذا كانت لأصحاب هذه الحركة الوهمية غيرة حقيقية على النادي، فليسألوا أنفسهم ماذا قدموا من خدمات وإسهامات وتضحيات مادية ومعنوية، في سبيل تدعيم مسيرة النادي”.

وفي السياق نفسه، قال عبد الحق نودير، رئيس نجم الشباب، إنه تعرض لابتزاز من قبل أحد الأشخاص، ليس له هدف سوى الاستفادة الشخصية، بعيدا عن مصلحة نجم الشباب.

ع.م