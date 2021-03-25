أخبار الصباح

< خنيفرة

تلقت الحركة الشعبية صفعة قوية بمعقلها الانتخابي بإقليم خنيفرة، بالتحاق لحسن أيت يشو، عضو المكتب السياسي للسنبلة، وعضو فريقها النيابي، بالأصالة والمعاصرة. ولم يكشف القيادي الحركي، إلى حدود الآن، أسباب مغادرته للحركة، وامتطاء "التراكتور" في دائرة انتخابية اشتهرت باللون الأصفر.

(ع. ك)

< سيارات

قالت مصادر مطلعة إن مستشارين غير مكلفين بمهام من قبل رئيس المجلس الجماعي لبوسكورة، ولا يحملون تفويضات، "يستفيدون من سيارات الجماعة ويستغلونها في أغراض شخصية". وأثار هذا الموقف غضب السكان وفاعلين جمعويين، سيما أن بعض المستشارين يستغلون السيارات لاستعراض نفوذهم خلال قيامهم بجولات بالدواوير. وأفادت المصادر أن الرئيس فسح المجال للمستشارين لاستغلال سيارات الجماعة، مع استفادتهم من البنزين.

(م. ل)

< الغزوي

تلقى نبيل بنعبد الله، الأمين العام للتقدم والاشتراكية، الذي يبحث عن فريق برلماني، في الدخول البرلماني المقبل، صفعة قوية، بعدما ارتمت عائلة الغزوي بسيدي قاسم في أحضان "الحمامة". وارتبطت العائلة نفسها، بحزب "الكتاب" انتخابيا، منذ عهد الراحل علي يعتة، وظلت تفوز بمقعد برلماني في كل الاستحقاقات، قبل أن تغادر "الكتاب" في انتخابات 2021، بسبب "بيروقراطية" الحاج نبيل.

(ع. ك)

< دستور

كشفت مصادر برلمانية أن العدالة والتنمية تلقى إشارات سلبية، بخصوص مراهنته على المحكمة الدستورية لقلب طاولة القاسم الانتخابي. وعلمت "الصباح" أن الهيأة المذكورة ستبت في تعديل المادة 84 من القانون التنظيمي، المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، بموجب الفصل 132 من الدستور، بهدف تحصين احترام الدستور والمنهجية الديمقراطية من قبل الجميع، بما في ذلك الحزب الحاكم.

(ي. ق)

< دواء

اتهمت كنفدرالية نقابات صيادلة المغرب وزير الصحة بخرق القانون، من خلال دورية تدعو المختبرات المصنعة إلى توزيع الأدوية على جمعيات المنفعة العامة والجماعات الترابية. وأكدت الكنفدرالية رفضها للاتجار غير المشروع في الأدوية، خارج المسلك القانوني، بدعوى العمل الإحساني، والمتاجرة في الأدوية بالسوق السوداء.

(ب. ب)