تصفية حسابات بـ”الاغتصاب” في ألعاب القوى

التغرير بعداءات قاصرات لتشويه سمعة الجامعة مقابل أموال ووعد بالزواج والتهجير إلى الخليج

ورطت تسجيلات مسربة عداء دوليا سابقا في التغرير بعداءات قاصرات بمراكز التكوين الجهوية، في استعمالهن في الترويج لمزاعم اغتصاب ضد مدربين ومسؤولين تابعين للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، ونشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتوصلت “الصباح”، بعدد من التسجيلات تؤكد مطالبة العداء الدولي السابق بعض العداءات القاصرات، التابعات لمراكز التكوين الجهوية، باتهام مدربين ومسؤولين، باستغلالهن جنسيا واغتصابهن، بداعي فضح الفساد في جامعة القوى، وتهييج الناس ضد مسؤوليها، للخروج والاحتجاج عليهم ومطالبتهم بالرحيل.

وكشفت التسجيلات تغرير العداء الدولي السابق بالقاصرات المذكورات، ومنح بعضهن أموالا، ووعد أخريات بربط علاقات غرامية معهن، إضافة إلى مساعدتهن في الهجرة إلى إحدى الدول الخليجية، مقابل منحه تسجيلات يدعين فيها، تعرضهن للاغتصاب من قبل مدربين ومسؤولين تابعين للمراكز الجهوية، قصد بثها في مواقع التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد جامعة القوى.

وأوضح ياسين أبا تراب، العداء الدولي السابق، في تصريح لـ “الصباح”، أن التسجيلات فضحت زميله السابق، في الترويج لادعاءات باطلة ضد جامعة القوى، في الوقت الذي يدعي فيها زميله رغبته في محاربة الفساد بجامعة القوى، مشيرا إلى أن التسجيلات أكدت بما لا يقبل الجدل، أنها من وحي خيال المطالبين بمحاربة الفساد بجامعة القوى.

وأضاف أبا تراب أن التسجيلات المذكورة أثارت استياء أولياء وأمور بعض العداءات المتورطات، في التغرير بهن من قبل العداء الدولي السابق، بعد أن سمح لنفسه ببثها على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تشويه صورة الجامعة، في الوقت الذي تبين أنه أساء إلى صورة المغربيات بصفة عامة، اللواتي بات ينظرن إليهن على أنهن “عاهرات”، ويقبلن بأي شيء، مقابل حصولهن على عقد مع الأندية الخليجية.

وأكد أبا تراب أن التسجيلات تضمنت أيضا التغرير بالعداءات القاصرات، مقابل أموال بعثها العداء الدولي السابق إلى إحداهن، من أجل دفع زميلاتها للاتصال به، وبعث تسجيلات تؤكد تعرضهن لعمليات اغتصاب وهمية، قصد تشويه صورة ألعاب القوى الوطنية، في عهد عبد السلام أحيزون، الرئيس الحالي لجامعة القوى.

وكشف أبا تراب، المقيم حاليا بمدريد، أن لديه تسجيلات لأقارب بعض العداءات القاصرات، يطالبونه بعدم نشرها، خوفا على سمعتهن من الفضيحة، سيما أن بعضها تتضمن عبارات غرامية، وأنهن مستعدات لقطع علاقتهن بالعداء الدولي السابق، وفضح أساليبه في استقطابهن، بمساعدة عداءات طردن من مراكز التكوين الجهوية، بسبب تورطهن في علاقات غرامية مع زملاء لهن.

وصرح أبا تراب أن والد إحدى العداءات كاد يتسبب في قتل ابنته، بعد أن بلغ إلى علمه تورطها في علاقات مشبوهة، مع العداء الدولي السابق، لولا تدخل والدتها، التي أنقذتها، مضيفا أن العداء المذكور لديه العديد من الشكايات ضده بالمغرب، مرفوعة من قبل عداءات يتهمنه بالاغتصاب، وأخرى بالنصب والاحتيال، في الوقت الذي يدعي فيه رغبته في محاربة الفساد بجامعة القوى.

صلاح الدين محسن