وفاة مسن في ضيافة الشرطة

أمر الوكيل العام لدى استئنافية تطوان، مساء أول أمس (الأحد)، بالبحث في حادث وفاة مسن، يبلغ من العمر 67 سنة، إثر مضاعفات سقوطه من الطابق الثاني لولاية أمن المدينة، حيث كان موضوعا رهن الحراسة النظرية، رفقة متهمين آخرين، بينهم امرأة، ويخضعون لأبحاث، من قبل الشرطة القضائية، لها علاقة بتفكيك شبكة للاتجار في الأقراص الطبية المخدرة حجزت بحوزتها 7372 حبة.

وأكدت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني أن الهالك حاول الفرار، عبر القفز من نافذة الطابق الثاني، إلا أن مصالح الأمن ضبطته ونقلته إلى المستشفى المحلي، لكن المنية وافته فور وصوله إلى قسم المستعجلات.

وأوردت مصادر “الصباح” أن المتهم، بعد سقوطه أرضا، حاول الركض للهروب، لكن عناصر أمنية ضبطته، ونقلته إلى المستشفى، إذ يرجح أن تكون وفاته ناجمة عن نزيف داخلي جراء السقوط.

وجرى الاستماع إلى عناصر الأمن، سواء المكلفة بالبحث معه، أو تلك التي كانت تحرس المتوفى، وكذا إلى بعض المتهمين، الذين كانوا رفقته بغرفة الأمن، وكل الشهود المفترضين الذين عاينوا واقعة ارتمائه من الطابق الثاني، إذ كان المسن في المراحل الأخيرة من مساطر البحث معه، لتقديمه اليوم (الاثنين)، أمام النيابة العامة.

ولم تستبعد مصادر “الصباح” أن تنتهي الأبحاث بكشف التقصير المنسوب إلى رجال الشرطة، سيما أن وجود مصلحة الشرطة القضائية في الطابق الثاني، تقتضي اتخاذ احتياطات كبيرة، بالنظر إلى أن الموقوفين، خصوصا في قضايا المخدرات وأقراص الهلوسة والسرقات، ترتفع لديهم الرغبة في الانعتاق من الاعتقال والفرار من أيدي الشرطة.

وأوقف المسن، الجمعة الماضي، في إطار عملية أمنية قادتها عناصر الشرطة القضائية بالمفوضية الجهوية للأمن بمارتيل، ومكنت من إلقاء القبض على أربعة أشخاص، بينهم امرأة وصيدلي، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوقف في البداية ثلاثة ضمنهم المتوفى أول أمس، متلبسين بترويج الأقراص الطبية المخدرة وحيازتها بمنطقة الواد المالح بمارتيل، قبل أن تقود الأبحاث والتحريات إلى تحديد هوية مزودهم الرئيسي بهذه المؤثرات العقلية، وهو صيدلي تم القبض عليه بالمضيق.

وأسفرت عمليات التفتيش بمنازل الموقوفين، عن حجز ما مجموعه 7372 قرصا طبيا مخدرا من أنواع مختلفة، وهواتف محمولة وسيارة لنقل البضائع وكمية من كبسولات مخدر الشيرا المعدة للترويج.

ووضع المتهمون رهن الحراسة النظرية وعهد بالبحث معهم إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان ، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل الكشف عن كافة المساهمين والمشاركين المفترضين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

المصطفى صفر