أيها الكارهون … نوال تبتسم لكم

السعداوي تقول للذين شمتوا في رحيلها بعد تسعين سنة من النضال: “اللي خلف ما ماتش”

نوال السعداوي تبتسم لكم اليوم من السماء، مع أنها، قيد حياتها، كانت قليلة الابتسام. تقول لكم أيضا، إنها ليست غاضبة من حقدكم وكراهيتكم وشماتتكم. لقد كانت تتوقعها، هي التي عاشت، طيلة سنواتها التسعين، منبوذة ومكفرة ومهدور دمها “من اللي يسوى واللي ما يسواش”. لقد كانت تلك ضريبة مواقفها الصريحة الواضحة في مجتمعات تعودت العيش في مستنقع النفاق والكذب.

حين يخرج الظلاميون اليوم من جحورهم، يلعنون نوال السعداوي ويسبونها ويشتمون سلسفيل تابعيها ومعتنقي أفكارها، لا يعرفون أن هذه المرأة “الفحلة” كونت مناعة قوية ضد فيروسات الخوف والعنف والتنمر، بجميع أشكالها وتحوراتها، وأنها لم تكن تخاف، في قول الحقيقة، سوط جلاد ولا سجن متسلط أو خنجر إرهابي، وأنها حاربت مبكرا جميع أشكال القمع والتسلط والأبوية، في زمن كان صوت المرأة فيه عورة، ولم يكن مسموحا لها حتى بإطلالة متخفية من شباك دارها، فما بالك بكتابة مؤلف حول المرأة والجنس، شكل صدمة للمجتمع الذكوري القابع في أميته وفقره وجهله.

نوال السعداوي دفعت ثمن معتقداتها غاليا. نبذتها عائلتها “الصعيدية” المحافظة. تطلقت. طردت من عملها. ذاقت مرارة السجن. تنكرت لها السلطة والمثقفون والفقهاء في بلادها، واعتبروها “امرأة خطيرة”. تلقت تهديدات بالقتل. منعت كتبها. غادرت وطنها سنوات نحو المنفى. لكنها قاومت، وظلت وفية للنضال والجهر بالحق وتنوير المجتمع والدفاع عن الحقوق. واليوم، وبعد أن استسلم جسدها الضعيف بعد تسعين سنة من المعارك والحروب الكبرى، خرج من يشمت في موتها ويتنبأ لها بالعذاب الشديد ويتمنى لها أن تصلى في نار جهنم، رغم أنها لم تفعل في حياتها سوى الدفاع عن الحرية، وكشف الوجوه الحقيقية لتجار الدين وبائعي الأوهام.

تبتسم نوال السعداوي… اليوم… من السماء… بشعرها الأبيض… بتجاعيدها… بملامح وجهها الأسمر المصري… ابتسامة شفقة وعطف على هاته القلوب المليئة بالحقد والأمخاخ المتشبعة بالجهل، من المحيط إلى الخليج. ولسان حالها يقول: متى سيأتي اليوم الذي تنقشع فيه الظلمة ويسطع النور على أدمغة هاته الشعوب المقموعة المتخلفة والمغيبة عن الوعي؟

ماتت نوال السعداوي، لكن التاريخ سيخلد اسمها ويكتبه بمداد من ألماس. سيذكر أنها حاربت ختان البنات وحجاب المرأة ووصاية الرجل عليها ونادت بالمساواة في الإرث وفي الحقوق. أفكارها ومواقفها وكتاباتها ومؤلفاتها ستبقيها حية في قلوب وعقول معتنقيها. لأن “اللي خلف ما ماتش”. نوال السعداوي تركت أثرا غنيا وأعطت للإنسانية كتبا قيمة ومهمة مثل “معركة جديدة في قضية المرأة الإنسان” و”توأم السلطة والجنس” و”الأنثى هي الأصل” و”المرأة والدين والأخلاق” و”سقوط الإمام” و”الوجه العاري للمرأة العربية”…. فماذا أعطيت أنت أيها الظلامي الذي عين نفسه ناطقا باسم الله؟ وماذا ستخلف غير “خربشات” مصيرها مزبلة التاريخ؟

نورا الفواري