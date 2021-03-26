تحيين النظام الأساسي للكرة الحديدية

عقدت الجامعة الملكية المغربية للكرة الحديدية، السبت الماضي، ببني ملال جمعها العام العادي وغير العادي.

وخصص الجمع العام العادي للموسم الرياضي 2020 والجمع العام غير العادي لتحيين النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة المغربية للكرة الحديدية، بهدف تطوير ممارسة هذه الرياضة، وتحديث طرق تدبيرها وتسييرها.

وتضمن جدول أعمال الجمع العام العادي مناقشة التقريرين الأدبي والمالي للموسم الرياضي 2019 /2020، والاطلاع على محضر الجمع العام السابق، وتقرير مراقب الحسابات، والتداول في مشروع ميزانية السنة المالية الموالية، إضافة إلى تعيين فاحصي الأصوات ومراقبي المحاضر.

وتضمن جدول الأعمال أيضا تعيين مدقق حسابات مستقل، بناء على اقتراح من اللجنة التنفيذية، لفحص حسابات الجامعة والتصديق عليها.

وأوضح خالد المنصوري، رئيس الجامعة الملكية للكرة الحديدية، أنه تمت الموافقة بالإجماع على كافة البنود المدرجة بجدول أعمال الجمع العام العادي.

وأضاف أنه خلال اجتماع الجمع العام غير العادي، صادق الأعضاء بالإجماع أيضا على النقطة، المتعلقة بتحيين النظام الأساسي والأنظمة العامة للجامعة.

ن. ك