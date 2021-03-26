أولمبيك آسفي يعسكر بمراكش

قرر الطاقم التقني لأولمبيك آسفي برمجة معسكر تدريبي مغلق بمراكش لمدة أسبوع، تتخلله مباريات إعدادية، لإبقاء اللاعبين في جو التنافس، بسبب توقف البطولة.

وأكد مصدر مسؤول أنه تم اختيار مراكش لعدة اعتبارات، في مقدمتها القرب من آسفي، ووجود بعض الفرق فيها أثناء المعسكر، وهو ما يسهل عملية برمجة مباريات ودية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق العبدي حصصه التدريبية على أرضية ملحق الملعب الكبير بمراكش، إذ تقرر إجراء ثلاث مباريات إعدادية أمام الكوكب المراكشي وحسنية أكادير وسريع وادي زم.

وكشف المصدر أن اللاعبين سيستفيدون من فترة راحة بعد مواجهة نهضة بركان، ضمن منافسات الدورة العاشرة لبطولة القسم الأول، بعدها يدخلون في المعسكر المغلق.

حسن الرفيق (آسفي)