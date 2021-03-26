“زرعوا…” على القناة الثانية

سيكون مشاهدو القناة الثانية “دوزيم”، اليوم (الأربعاء)، ابتداء من الساعة 10 مساء و55 دقيقة، مع حلقة جديدة من برنامج “زرعوا…”، من إعداد وتقديم عتيق بنشيكر.

ويعد “زرعوا…”، برنامجا نصف شهري يوثق لمسارات رجال ونساء تركوا بصمتهم وكان حضورهم قويا ووازنا، إذ يمضي المشاهد معهم في كل حلقة حوالي ساعة من الزمن، للاستماع لحكاياتهم عن البدايات الصعبة، وعن النجاحات والإخفاقات، وعن الانتصارات والانكسارات، وعن طريق طويل لم يكن من السهل أن “يزرعوا” فيه كل تلك الإنجازات والإبداعات.

ويسافر عتيق بنشيكر بالمشاهدين، بين صور من الماضي والحاضر، وبين الأمكنة والأزمنة، وبين شهادة القريب والصديق، وبين شهادة الخبير والمحلل والمتتبع لمسار شخصية العدد، وشخصية من مجال الفن أو مجالات أخرى ثقافية واجتماعية.

يشار إلى أن حلقة اليوم، ستخصص لمجموعة “جيل جيلالة”، التي التزمت بتطوير الموسيقى الأندلسية والأغاني الشعبية المغربية، التي تخدم القضايا الاجتماعية والسياسية.

إ.ر