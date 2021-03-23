ألبوم جديد لـ “الديفا” بعد رمضان

اختارت الفنانة المغربية سميرة سعيد، طرح أغنيتين مغربيتين يتضمنهما ألبومها الجديد، بعد عيد الفطر.

وتعاونت سعيد لإنجاز الأغنية المغربية الأولى، مع رضوان الأسمر الذي كان من ضمن أعضاء فريقها في برنامج “ذو فويس” في موسمه الماضي، إذ تكلف بكتابة الكلمات، والتلحين أيضا، فيما عاد التوزيع لهاني يعقوب.

وبالنسبة إلى الأغنية المغربية الثانية، والتي ستكون مفاجأة لجمهورها، فهي من توقيع محسن تيزاف عضو مجموعة “فناير” الغنائية.

وفي سياق متصل، طرحت سعيد، أخيرا، عبر قناتها الرسمية على موقع “يوتوب”، أغنيتها الجديدة “متاهة”، وهي من كلمات شادي نور، وألحان بلال سرور وتوزيع هاني ربيع، وهي التي عادت من خلالها إلى أغاني “الدراما”، التي حققت بها نجاحات كبيرة.

وتعكس “متاهة” أزمة التغيير التي تعرفها العلاقات الزوجية، بعد البداية الجميلة للعلاقة، التي تتغير مع مرور الوقت، فيصبح النقاش ضرورة لإصلاح ما يمكن إصلاحه لاستمرار الحياة الزوجية بدل نهايتها.

وتعد “متاهة” الثانية في ألبوم 2021، الذي يتوقع أن يضم 12 أغنية، علما أن سميرة سعيد طرحت بداية السنة الجارية، أغنية تحت عنوان “بحب معاك” والتي حققت أزيد من 3 ملايين مشاهدة.

إيمان رضيف