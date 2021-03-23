اختفاء رسوم عقارية من استئنافية البيضاء

الهدف إثبات أن صاحبها المتوفي معسر للحجز على ممتلكاته وضمنها فيلات وعقارات

اكتشف متقاض اختفاء 12 رسما عقاريا تخص فيلات وعمارة وعقارات في ملكية والده الراحل، من ملفه بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، تقدم بها لإثبات أن والده لم يكن معسرا، وتبين له أن الهدف من هذه الخطوة الإسراع ببيع عقاراته المحجوز عليها تحت ذريعة استخلاص ديون عليه.

وافتضح أمر اختفاء الرسوم العقارية صدفة عندما قرر المتقاضي الاطلاع على وثائق الملف، ليفاجأ بوجود رسمين فقط، من أصل 14 رسما، بعدما اختفى الباقي في ظروف غامضة، ولما استفسر حول الأمر، وقدم عارضة تحمل ختم المحكمة تفيد إدلاءه بالوثائق المفقودة، التزم الجميع الصمت.

والمثير في القضية أن محكمة النقض، في نقضها القرار الاستئنافي الصادر في القضية، وإعادته إلى محكمة الاستئناف للنظر فيه من جديد، أقرت في قرارها تسلم المحكمة 14 رسما عقاريا، ما اعتبره الطرف المشتكي محاولة من جهات للتلاعب في عقارات والده.

وتقدم المشتكي بشكايتين إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، يفيد فيهما أنه لم يحصل على إجابة أو مبرر لمصير الشهادات العقارية، وأن ظروف وملابسات اختفائها مبهمة، مضيفا أنها مهمة بحكم أنه بسببها تم نقض القرار وإرجاع الملف إلى محكمة الاستئناف.

وتعود تفاصيل القضية، لما أنجز الأب عقد صدقة لابنه للاستفادة من حصة مهمة من عمارة بالبيضاء، وعمد إلى تسجيل العقد بالمحافظة العقارية، وبعد وفاته، فوجئ الابن بزوجة والده وأبنائها يسارعون إلى الحجز على بعض ممتلكاته من بينها العمارة، بحجة أن الراحل كان مدينا لزوجته في أزيد من 200 مليون بناء على شيك ما زال موضوع نزاع.

وقام خصوم الابن برفع دعوى إبطال عقد الصدقة من أجل بيع العمارة لاستخلاص ديون والدتهم، بحجة أن والدهم الراحل كان معسرا، وقضت المحكمة في المرحلة الابتدائية لصالحهم، وخلال مرحلة الاستئناف تقدم الابن برسوم عقارية لتأكيد أن والده ليس معسرا ويملك عقارات أخرى يمكن الحجز عليها، وأن من بين هذه العقارات فيلا، قامت زوجة والده بالحجز التحفظي عليها وأنها تستعد لبيعها بثمن يتجاوز بكثير مبلغ الدين.

ولم تأخذ محكمة الاستئناف بمطلب الابن، وقضت بتأييد الحكم الابتدائي، ليقرر نقضه أمام محكمة النقض، والتي اعتبرته مجانبا للصواب، بحكم أن الطاعن قدم رسوما عقارية للمحكمة، وأن عليها التأكد من أن زوجة والده الراحل شرعت في بيع إحدى الفيلات لاستخلاص دينها.

وأثناء عرض القضية على هيأة حكم جديدة، فوجئ الابن ودفاعه باختفاء الرسوم العقارية من ملف القضية، إذ رغم استفساره كتابة الضبط وعقده لقاء مع مسؤول بالمحكمة وتقديمه عارضة تحمل ختم المحكمة تؤكد تقديمه للعقود، ظل الجواب مبهما، ما دفعه إلى طلب مهلة من هيأة الحكم إلى حين استخراج الرسوم من المحافظة العقارية وتسليمها لها في الجلسة المقبلة.

مصطفى لطفي